Gatto Matto: con Raven Distribution arriva un rompicapo “graffiante”

Raven Distribution presenta un nuovo rompicapo con i gatti per protagonisti: in arrivo prossimamente il gioco di intelligenza Gatto Matto.

Grazie a Raven Distribution il rompicapo felino Cat Stax verrà localizzato per il mercato italiano, con il nome di Gatto Matto. A darne notizia è stata lo stesso editore tramite i suoi canali ufficiali.

Gatto Matto sarà una raccolta di rompicapi, in cui bisognerà trovare la corretta disposizione dei segnalini a forma di gatto.

Il gioco sarà composto da un mazzo di 48 carte divise in quattro livelli di difficoltà (da principiante a maestro) e 12 gattini colorati. Ognuna delle carte vi porrà un problema di disposizione dei gatti nello spazio, che andrà risolto utilizzando i diversi segnalini del gioco, per occupare in maniera perfetta la griglia.

Gatto Matto e sarà il primo gioco di Raven Distribution, pensato per un target di mass market, sarà adatto a qualsiasi tipo di giocatore, a partire dai 7 anni in su. Il gioco verrà lanciato durante Lucca Comics & Games 2019.