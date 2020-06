Gen Con Online: aperte le iscrizioni per l’evento virtuale

Sono aperte le registrazioni per Gen Con Online, la convention virtuale che quest’anno sostituirà il Gen Con di Indianapolis.

Gen Con Online sarà un evento gratuito ma che richiederà la registrazione, tale procedura sarà necessaria per accedere alle moltissime attività che animeranno l’evento.

Il Gen Con è una delle manifestazioni più importanti nel mondo dei giochi di ruolo e da tavolo che si tiene ogni anno negli Stati Uniti ad Indianapolis in agosto. A causa della pandemia di Covid-19 l’edizione 2020 è stata cancellata, tuttavia gli organizzatori hanno deciso di riposizionare l’evento online.

Gen Con Online è una convention virtuale in cui sarà possibile partecipare a quattro giorni di gioco remoto online, assistere a streaming, interagire con i vari espositori e molto altro. Il tutto nel comfort dei propri pantaloni della tuta preferiti e in totale sicurezza grazie all’utilizzo della tecnologia.

Gen Con Online avrà luogo dal 30 luglio al 2 agosto. L’evento prevederà la presenza di autori ed editori in una serie di incontri virtuali, live stream, chat su Discord e molto altro. Il programma ufficiale è in fase di definizione e sarà annunciato nelle prossime settimane.

Per accedere alla convention virtuale e poter partecipare a gran parte degli eventi sarà però necessario registrarsi gratuitamente sul sito del Gen Con (clicca qui). La procedura di registrazione richiederà la creazione di un account personale (chi in passato ha già partecipato alla convention potrà utilizzare il suo account esistente).

Al di là delle motivazioni che hanno portato gli organizzatori a riposizionare virtualmente la manifestazione, Gen Con Online potrebbe essere una buona occasione per tante persone, che normalmente non avrebbero modo di partecipare ad un evento simile, di partecipare, seppur a distanza, ad una delle convention più importanti del mondo ludico.