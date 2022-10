E se lo dice lui, chi siamo noi per contraddirlo? George Martin in persona, il creatore di tutto l’universo di Game of Thrones, è sceso in campo e ha spiegato perché l’attuale serie prequel House of the Dragon ha bisogno di quattro stagioni per raccontare la storia completa.

House of the Dragon ha bisogno di quattro stagioni, lo dice George Martin

Non una stagione di più né una di meno: George RR Martin ha motivato la sua dichiarazione sul perché la serie di House of the Dragon, ispirata alla sua saga, sia da realizzare in quattro stagioni esatte. Fin dal primo episodio, il pubblico ha visto che la storia era ambientata centinaia di anni prima delle vicende de Il Trono di Spade, tuttavia nel corso degli episodi venivano fatti salti temporali importanti, coprendo per esempio l’adolescenza di Rhaenyra e Alicent, interpretata da Milly Alcock ed Emily Carey, fino alla loro età adulta, dove sono subentrate invece Emma Darcy e Olivia Cooke.

A proposito di questi salti temporali, Martin ha scritto sul suo blog:

Penso che Ryan (il co-showrunner) abbia gestito i salti temporali molto bene, amo sia le versioni più giovani di Alicent e Rhaenyra che le loro controparti adulte, oltre alle attrici che le interpretano. Vorrei che avessimo avuto più tempo per esplorare la relazione tra Rhaenyra e Ser Hardin, così come il matrimonio di Daemon e Lana e la loro permanenza a Pentos, la nascita di vari e svariati bambini… e tutto il resto che abbiamo dovuto saltare. Per esempio, Alicent ha dato a Viserys quattro figli – tre maschi e una femmina – e il loro figlio più giovane Daeron è a Oldtown. Non abbiamo avuto il tempo di inserirlo in questa stagione.

Sebbene nell’opera originale Martin approfondisca molto di più la storia dei Targaryen, sottolineando gli eventi che hanno davvero diviso i personaggi, motiva questi salti così:

Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte le cose che abbiamo saltato. Ma se fossero andate così le cose, gli spettatori avrebbero trovato la serie troppo lenta, avendo l’impressione spesso che niente sarebbe successo. Ore e ore in ogni stagione per raccontare queste storie. Invece sono entusiasta di come stanno andando le cose così: per me ci vogliono quattro stagioni complete, di 10 episodi ciascuna, per rendere giustizia alla Danza dei Draghi, dall’inizio alla fine.

Dalla sua uscita su HBO Max, la serie ha ottenuto un numero considerevole di spettatori. È già stata rinnovata per una seconda stagione, anche se il co-showrunner e regista Miguel Sapochnik non farà più parte dello staff. Ryan Condal sarà l’unico showrunner dello show e continuerà a lavorare con George RR Martin, che ha co-creato l’intera serie di House of the Dragon.