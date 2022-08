La nostra recensione di House of the Dragon si pone l’obiettivo di mettere in evidenza i punti di forza e le eventuali debolezze di questa attesissima serie targata HBO che consiste in un’unica stagione composta da un totale di 10 episodi della durata variabile da 54 a 68 minuti l’uno.

House of the Dragon si basa sul romanzo del 2018 di George R. R. Martin Fuoco e Sangue, che potete acquistare qui su Amazon. Il titolo dell’opera non è altro che il motto di Casa Targaryen. Si tratta di una storia che precede di almeno 170 anni Il Trono di Spade, la cui cronologia è basata sulla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, che viene quindi indicata come Anno 0, per cui gli eventi si collocano prima della conquista di Aegon (PC) o dopo di essa (CA). La storia di Il Trono di Spade inizia nel 298 CA e termina nel 305 CA. La Danza dei Draghi su cui si basa House of the Dragon, invece, è durata dal 129 al 131 CA.

Grande protagonista di queste vicende è Casa Targaryen che, in questo particolare lasso di tempo, visse una atroce guerra fratricida legata alla successione del regno.

Prima di procedere con la recensione di House of the Dragon, di cui vi proponiamo il nostro resoconto dei primi 6 episodi che abbiamo potuto visionare in anteprima, teniamo a precisare che il seguente articolo verrà aggiornato con cadenza settimanale, all’uscita di ogni nuovo episodio della serie, a partire dall’episodio 7 della serie, per cui potrete continuare a consultarlo per restare sempre aggiornati. Per ulteriori informazioni, immagini e trailer della serie, vi invitiamo a consultare questo nostro esaustivo articolo.

La nostra recensione di House of the Dragon: i preparativi per la Danza dei Draghi

Dalla conquista di Westeros da parte di Aegon il Conquistatore, i Targaryen hanno dominato incontrastati i Sette Regni: del resto, era impossibile per chiunque anche solo pensare di sfidare l’unica famiglia rimasta al mondo in grado di comandare e cavalcare i draghi… Forti di questo indiscutibile deterrente, Casa Targaryen assoggettò diversi territori, e sembrava che sarebbe stata destinata a regnare per sempre sul Continente Occidentale.

Tuttavia, i Targaryen non furono sempre ben visti: mentre alcuni di essi furono re magnanimi e giusti, altri erano particolarmente crudeli e folli, probabilmente anche a causa dei matrimoni fra consanguinei; la follia dei Targaryen ha portato morte e distruzione al loro passaggio, ingigantendo le conseguenze delle loro azioni una volta incoronati re. Per questo, iniziò a diffondersi nei Sette Regni il modo di dire

“quando nasce un Targaryen gli dei lanciano una moneta”.

Matt Smith in House of the Dragon

Anche senza problemi di salute mentale, le successioni sono spesso motivo di lotte intestine, e non solo in questo crudele e spietato mondo fantasy. Per quanto riguarda questa recensione di House of the Dragon, ci concentreremo sugli eventi immediatamente antecedenti la Danza dei Draghi, che ebbe luogo fra il 129 e il 131 CA. Trattandosi del fulcro della serie, questi scontri verranno mostrati nelle puntate conclusive della serie, per cui non vi sveleremo alcun dettaglio a riguardo, se non che, come si può evincere dal nome stesso con cui questo conflitto è passato alla storia, vide lo scontro fra due Targaryen e i loro draghi. Non solo: in tutta la storia di Westeros, la Danza dei Draghi fu l’unica grande guerra in cui entrambe le fazioni controllavano dei draghi.

Nei 6 episodi che abbiamo potuto visionare per questa recensione di House of the Dragon, dunque, vengono mostrati gli scontri relativi a un altro conflitto: la Guerra per le Stepstones.

La Guerra per le Stepstones

Si tratta di una serie di battaglie che ebbero luogo nella parte sud del Mare Stretto per il controllo delle Stepstones. Senza scendere nei dettagli per evitare spoiler, il conflitto viene mostrato in ogni suo aspetto, non solo sul campo di battaglia, proprio come ci si aspetterebbe da una serie basata sulle opere di Martin: gli scontri sono sempre preceduti da attente pianificazioni che includono la raccolta di informazioni, i tradimenti e la programmazione di ogni aspetto tattico degli scontri grazie a dei modellini, utilizzare per meglio illustrare le strategie di battaglia.

La cura con cui vengono rappresentate tutte le fasi che precedono i conflitti stessi rende le vicende molto più credibili, senza contare che rispecchiano ciò che avveniva anche nelle battaglie di un tempo nel mondo reale. George R. R. Martin ha sempre posto molta cura nella costruzione di un mondo caratterizzato da personaggi e vicende ben delineati, e ritroverete tutto questo anche in House of the Dragon.

Targaryen in House of the Dragon

Quanto, poi, all’aspetto più puramente visivo, anche sotto questo punto di vista le tante scene di combattimento che vedrete saranno epiche: gli scontri armati via terra e via mare sono violenti, sanguinari, spietati e vedono scontrarsi tantissimi guerrieri perfettamente coreografati per creare scene dinamiche, frenetiche e appassionanti che vi terranno con gli occhi incollati allo schermo. E a coronare il tutto, qualcosa che nel Trono di Spade ha avuto poco spazio per ragioni legate alla narrazione: i draghi.

Scontri aerei fra draghi, i dominatori dell’aria

Come di certo saprete, nel periodo in cui è ambientato Il trono di Spade gli unici draghi presenti sono quelli in possesso di Daenerys Targaryen; questo perché le creature furono considerate estinte per ben 150 anni. House of the Dragon ci mostra, però, un periodo antecedente, in cui i draghi erano molto più diffusi. Quasi ogni membro di Casa Targaryen, l’ultima sopravvissuta fra i Signori dei Draghi dell’antica Valyria, possiede il proprio drago. Nel corso della serie avrete modo di vedere anche come i giovani Targaryen si esercitino nel controllo dei draghi, e di questi ultimi vedrete più esemplari, tutti diversi fra loro.

Oltre all’indiscutibile fascino di poter ammirare i draghi come grandi protagonisti della serie, gli scontri che li vedono come protagonisti sono spettacolari ed entusiasmanti. Ammirate lo schiacciante potere del fuoco di queste gigantesche e nobili creature fantastiche in tutta la sua annichilente forza!

Le vicende umane nella nostra recensione di House of the Dragon

Per creare un quadro realistico non bastano gli scontri sul campo di battaglia: serve anche identificare i personaggi principali e analizzarli con cura, per poterne comprendere le ragioni più profonde. Complotti, intrighi, inganni e menzogne sono all’ordine del giorno alla corte dei Targaryen per diverse ragioni: ad esempio, i matrimoni combinati, atti a fortificare sia politicamente che militarmente le due famiglie contraenti, spesso erano solo di facciata perché avvenivano fra persone che non si amavano e che continuavano ad avere i loro amanti; per questo, c’erano molti figli bastardi.

I rapporti di amore e amicizia rivelano tutta la loro fragilità in House of the Dragon, mostrandoci quanto facilmente possano mutare a causa delle manipolazioni di individui freddi e spietati come il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), opposto a suo fratello, re Viserys (Paddy Considine), generoso e ben voluto, ma anche caratterialmente debole e facilmente manovrabile. Un altro personaggio dal carattere forte e indomito è la principessa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock/Emma D’Arcy), che ambisce a diventare la prima regina di Westeros: infatti, la successione prevedeva l’ascesa al trono esclusivamente del maggiore fra i figli maschi del re, o comunque di un uomo, come sa fin troppo bene Rhaenys Targaryen (Eve Best), conosciuta anche come “la regina che non fu mai” perché le fu preferito suo cugino Viserys, quando il Consiglio dovette scegliere il nuovo re.

House of The Dragon

Inoltre, noterete che alcune vicende ne ricordano altre già viste nel Trono di Spade, per cui sarà facile creare dei parallelismi fra le storie. Se questo particolare, da un lato, fa pensare a una sorta di riciclaggio delle medesime tematiche, dall’altro riflette, invece, un aspetto decisamente realistico: la storia che si ripete. Anche nel mondo reale assistiamo allo stesso spettacolo: persone diverse che commettono gli stessi errori. Ebbene, Martin è riuscito a dare un senso anche alla ripetitività della storia.

Conclusioni preliminari

Ai drammi della guerra si aggiungono quelli personali dei protagonisti, in un crescendo avvincente che riesce nell’impresa di creare una serie appassionante dal punto di vista della trama e piacevolissima da guardare per la messa in scena. Grazie a un’ottima regia e a prestazioni attoriali degne di nota (abbiamo potuto apprezzare le doti recitative degli interpreti della serie guardando gli episodi in inglese) questa recensione di House of the Dragon non può che essere positiva.

Dal punto di vista della messa in scena generale, siamo di fronte a una serie molto curata che riesce a convincere anche grazie all’attenzione per i dettagli, incluse le acconciature e i costumi di scena, perfettamente coerenti con il rango sociale dei diversi personaggi e ricchi di dettagli ed elaborati ricami, quando indosso alle persone della corte regale. Le ambientazioni esterne offrono panorami mozzafiato dominati da una natura lussureggiante e da grandi e ricche città, intervallati da lugubri e sanguinolenti scenari di guerra. Anche gli arredamenti delle ambientazioni interne sono opulenti e finemente lavorati.

La regia contribuisce a mostrare agli spettatori imponenti panoramiche quando è necessario evidenziare grandi porzioni di territorio grazie a bellissime riprese dall’alto, mentre le battaglie sono caratterizzate dal dinamismo delle telecamere, che si soffermano sui dettagli, anche i più crudi, con riprese più ravvicinate. Durante i dialoghi, invece, la telecamera è più statica, soffermandosi sui volti degli interlocutori per coglierne le espressioni facciali e, di conseguenza, i sentimenti.

Quanto alla fotografia, le immagini sono sempre ben distinguibili, anche in condizioni che sarebbero naturalmente scarsamente illuminate, come le scene notturne, grazie a una illuminazione artificiale diffusa e morbida. La tavolozza di colori prediletta nella serie verte verso le tonalità più calde, in perfetto accordo con l’elemento portante di House of the Dragon: il fuoco.

Combattimenti all’ultimo sangue e intrighi di corte danno vita a una serie convincente e di ottima fattura, che non deluderà gli appassionati del Trono di Spade.

Il primo episodio di House of the Dragon sarà disponibile in Italia dal 22 agosto in V.O. sottotitolato in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per 10 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.