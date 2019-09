Ghostbusters, 4 nuove statue da Hollywood Collectibles Group

Hollywood Collectibles Group ha aperto i preordini per quattro statue in resina davvero fenomenali, gigantesche e dettagliatissime tratte dal film Ghostbusters.

Hollywood Collectibles Group ha aperto i preordini per quattro statue in resina davvero fenomenali, gigantesche e dettagliatissime per uno dei film cult che ha segnato un’epoca e che presto sarà nuovamente sugli schermi dei cinema grazie al terzo capitolo in lavorazione ad opera del figlio del primo regista. Stiamo parlando dei mitici Ghostbusters questa volta nella loro versione cinematografica del 1984.

Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters) è un film del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live. Peter, Raymond ed Egon sono stati cacciati dall’università, ma il loro sodalizio contro i fantasmi che popolano New York funziona a meraviglia. E’ una lotta dura, ma i nostri eroi non temono nulla, neppure il maligno Gozer il Gozeriano.

Peter Venkman

Il Dr. Peter Venkman, professore dell’occulto, è il frontman del gruppo. I suoi colleghi Ghostbusters seguiranno il suo esempio nella maggior parte delle occasioni. Sfacciato e testardo, Venkman ha la caratteristica di non prendere nulla sul serio. In questa statua alta quasi 50 cm è rappresentato con le fattezze del mitico Bill Murray mentre impugna il suo fucile protonico. Disponibile in preordine su Sideshow ad un prezzo di circa €371.44 con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020.

Egon Spengler

Egon è il teorico psicocinetico della squadra, si potrebbe dire che l’idea dei Ghostbusters sia nata direttamente dal suo cervello mentre gli altri componenti del team eccellono in altri campi. Nonostante sembri il più riservato Egon è sempre in prima linea pronto con il suo reattore nucleare portatile a catturare il fantasma di turno. La statua proposta da Hollywood Collectibles sarà alta circa 50 cm è rappresentato con le fattezze del compianto Harold Ramis mentre impugna il suo fucile protonico. Disponibile in preordine su Sideshow ad un prezzo di circa €371.44 con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020.

Rey Stanz

Il Dr. Rey Stanz ha un carattere che si pone a mezza via tra l’esuberante di Peter e il riservato di Egon. E’ l’ingegnere del team, in grado di materializzare le teorie di Egon in qualcosa che la squadra possa utilizzare nel proprio lavoro. Dan Akroyd ha prestato il volto a questo personaggio e la statua che lo rappresenta è davvero pazzesca, anche questa alta 50 cm, con fucile pronto a sparare il raggio protonico. Disponibile in preordine su Sideshow ad un prezzo di circa €371.44 con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020.

Winston Zeddemore

Winstone è l’ultimo arrivato nel gruppo, non e’ un dottore e prima di diventare un Ghostbusters non ha mai avuto esperienze nel campo paranormale ma nessuno usa il fucile protonico come lui, è un vero cecchino in grado di catturare ogni fantasma di New York. Ernie Hudson è il volto dell’attore che lo interpreta su schermo e la statua che lo rappresenta lo vede imbracciare il fucile protonico. Disponibile in preordine su Sideshow ad un prezzo di circa €371.44 con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020.