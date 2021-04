I giochi Hasbro arrivano nell’Happy Meal

I giochi Hasbro Gaming arrivano negli Happy Meal di McDonald’s. A partire da oggi, l’iconico menu per bambini (e non) sarà dedicato ad alcuni tra i giochi di società più amati e conosciuti al mondo.

La collezione completa delle sorprese Hasbro Gaming sarà composta da otto edizioni “super tascabili” di altrettanti giochi classici e anche la confezione dell’Happy Meal sarà, per l’occasione, arricchita con una serie di grafiche giocabili ispirate ai vari giochi della collezione.

Le sorprese dell’Happy Meal renderanno omaggio a i seguenti giochi:

Come detto in precedenza non si tratta quindi dei giochi in scatola completi, ma di simpatiche versioni adattate per partite rapide in ogni occasione. Osservando le foto disponibili sul sito di McDonald’s, è possibile notare che sei dei personaggi (Forza 4, Monopoly, Affonda la flotta, Twister, Il Gioco della Vita e Trouble) possiedono dei meccanismi di apertura, che riveleranno al loro interno la versione mignon del gioco che rappresentano. I restanti (Mangia Hippo e L’Allegro Chirurgo) invece presentano delle versioni speciali dei rispettivi giochi, che ripropongono le meccaniche chiave sul retro del personaggio. L’Allegro Chirurgo è munito di un puntatore magnetico che dovrà essere utilizzato per ricomporre un puzzle con gli organi del paziente, mentre Mangia Ippo propone una versione ridotta del con due ippopotami anziché quattro.

Segnaliamo che nella collezione è presente anche Trouble, un nome che in Italia è forse meno riconoscibile rispetto agli altri. Questo perché si tratta della versione di Hasbro Gaming del gioco chiamato Non t’arrabbiare: un classico gioco di percorso di origini tedesche, che in Italia è conosciuto grazie alla versione commercializzata da Editrice Giochi.