Giochi Uniti annuncia le prossime uscite per Pathfinder e Starfinder sino al 2020 inoltrato!

Giochi Uniti ha rilasciato un annuncio contenente le uscite attualmente previste nel corso del biennio 2019-2020 per Pathfinder, Pathfider Playtest e Starfinder. L’elenco si presenta particolarmente ricco e in grado di soddisfare anche i più esigenti.

Pur avvertendo che cause di forza maggiore potrebbero alterare la scaletta, ecco come si annunciano, stando al comunicato di Giochi Uniti, i prossimi due anni per i due gdr targati Paizo:

Per Pathfinder sarà presenti sugli scaffali dei negozi già da questo gennaio l’espansione “Il libro dei Salvatori”, un manuale cartonato dedicato agli imperi Celestiali e ai suoi abitanti.

Dopo una breve pausa arriveranno disponibili, per Play 2019, l’adventure path “La vendetta dell’Inferno” (con inclusa un appendice contenenti creature provenienti dal Bestiario 5) mentre il periodo estivo sarà invece il momento in cui potremo avere il manuale “Avventure dell’Orrore”, dedicato a chi vuole dare un tocco più horror alle proprie campagne.

Con l’arrivo di Lucca Comics and Games 2019 invece vedremo l’adventure path “Il Ritorno del Signore delle Rune” a cui verrà affiancato il manuale “Appendice per Il Ritorno del Signore delle Rune” che includerà elementi presi dal Monster Codex, il Villain Codex, l’Ultimate Intrigue, ed i Bestiario 5 e 6.

Inoltre, in data ancora ancora da stabilire, è prevista una campagna kickstarter per la ristampa dell’adventure path “Ascesa del Signore delle Rune”.

Quanto alle uscite playtest, dedicate alla nuova edizione di Pathfinder, nel corso della prima parte dell’anno sono previste dell’avventura “Alba alla Fine del Mondo” e del “Bestiario” (questo solo in pdf)

Per Play Modena 2020 verranno invece rilasciati “Manuale di Gioco 2.0″, “Bestiario 1” ed un’avventura ancora da definire.

Passando a Starfinder nel corso dell’inizio di quest’anno è previsto il rilascio del “Manuale Stand Up”, con le pedine in cartone di creature e personaggi, delle mappe Terreno Base e Spazio Profondo.

Per Play 2019 invece avremo due avventure singole: “Mondo in Frantumi IV” e “Mondo in Frantumi V”; a queste seguiranno, nel corso dell’estate, l’avventura “Mondo in Frantumi VI” e il manuale “Armeria”

Per Lucca Comics and Games 2019 è prevista l’uscita dell’adventure path “Il Trono degli Eoni” e del manuale “Mondi del Patto”

Nella prima parte del 2020 invece sono previste le uscite del “Set introduttivo” e del manuale “Archivi degli Alieni 2″. Per Play Modena dello stesso anno vederemo invece uscire l’adventure path “Segnali d’Aiuto”.