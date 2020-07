Giochi Uniti in arrivo anche sul mercato americano

Asmodee USA mettera’ sul mercato americano tre giochi da tavolo facenti parte di Giochi Uniti, produttore e distributore italiano e leader nel settore.

Dal 7 Agosto, Asmodee USA mettera’ in vendita ben tre giochi da tavolo del produttore italiano Giochi Uniti, leader nel settore. In particolare, saranno disponibili: Bar Barians, Smiles and Daggers e Midnight Brunch.

Vediamoli nel dettaglio:

Bar Barians

Bar Barians è un gioco di combattimento in cui i giocatori lottano attraverso gli effetti dell’alcool contro avversari ubriachi. L’obiettivo del gioco è quello di essere l’ultimo in piedi in questo scontro a tema fantasy.

La scatola di gioco include dei dadi “Brawl”, la locanda a due facce come tavolo da gioco, 64 carte Brawl, 6 carte Personaggio, 6 postazioni personaggio, 10 gettoni HP e un libro delle regole.

Ideale per 2-6 giocatori, dai 14 anni in su, con partite da 20 minuti circa e sarà venduto a $29,99.

Smile and Daggers

In Smiles and Daggers, i giocatori si cimenteranno in un gioco di carte indipendente dalla propria lingua, in cui devono leggere le vuote promesse e i falsi sorrisi degli avversari per raccogliere il maggior numero di monete d’oro, scommettendo sull’esito delle diverse sfide fatte ed eliminando i giocatori che non aiuteranno la causa.

La scatola del gioco include un libro delle regole, 36 carte e un tabellone.

Ideale per 2-6 giocatori, dai 10 anni in su, con partite da 20 minuti circa e sarà venduto a $24,99.

Midnight Brunch

Midnight Brunch è un gioco di carte che ruota attorno a un banchetto mostruoso. L’obiettivo del gioco è fare offerte sui piatti più deliziosi per soddisfare l’appetito di vari mostri.

La confezione include 68 carte Mostro, 35 carte Chiamata, 30 carte Brunch, 21 carte Mezzanotte, una carta Host e un libro delle regole.

Ideale per 3-7 giocatori, dagli 8 anni in su, con partite da 30-40 minuti circa e sarà venduto a $24,99.