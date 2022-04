Eccoci nuovamente a voi per la consueta rubrica mensile dedicata alle novità del mercato del gioco di ruolo. Il periodo di calma delle uscite si trascina senza tregua e vede questo mese di aprile 2022 essere decisamente privo di nuove proposte, in attesa del prossimo mese, che ospiterà il Modena Play e tutte le nuove uscite che vedranno la luce durante quella kermesse. Anche il mercato estero non naviga in acque profonde, risultando del tutto privo di proposte particolarmente interessanti, a parte un paio di chicche che ci giungono dalla Svezia. Ma bando agli indugi e vediamo dunque quali sono i nuovi titoli di questo aprile 2022, proposti sul mercato del gioco di ruolo dai vari editori del settore.

Raven Distribution

Broken Compass

Per il molto apprezzato gioco di ruolo d’avventura Broken Compass, questo mese di aprile 2022 vede l’uscita di ben tre succulente espansioni. Il volume dal titolo Jolly Roger contiene una nuova ambientazione nell’epoca d’oro della pirateria, un’intera campagna di gioco pronta da giocare e da personalizzare, nuove opzioni per gli Avventurieri e tutte le regole per gestire i Duelli e le Sfide Navali.

Il Manuale di espansione Voyages Extraordinaires, invece, contiene una nuova ambientazione ispirata ai romanzi di Jules Verne, un’intera campagna di gioco, pronta da giocare e da personalizzare, nuove opzioni per gli Avventurieri e tutte le regole per gestire Creature e Invenzioni Straordinarie.

Infine, il volume What If contiene ben dodici nuove ambientazioni per Broken Compass, ognuna con nuove opzioni per gli Avventurieri e regole uniche, oltre alla possibilità di affrontare viaggi nel tempo o tra le dimensioni.

Vediamo ora cosa ci riserva il mese di aprile 2022 per il mercato estero.

Free League Publishing

MÖRK BORG

Per il pluripremiato gioco di ruolo artpunk, doom metal e fantasy apocalittico MÖRK BORG, la casa editrice svedese Free League Publishing, attraverso la sotto-etichetta Free League Workshop propone ben due novità.

Si tratta di MÖRK BORG CULT: Heretic, una zine di disavventure e malizia create dalla comunità utilizzabile anche con qualsiasi altro gioco di ruolo fantasy dark basato su regole snelle. Questo manuale includerà nuove creature, nuove classi dei personaggi, regole opzionali e generatori di vario tipo, oltre a quattro avventure: Nurse the Rot, Graves Left Wanting, Sepulchre of the Swamp Witch e Bloat.

L’altra novità, invece, è il MÖRK BORG GM Screen, uno schermo del Master perfetto per condurre sessioni di gioco a questo empio gioco di ruolo. Questo Schermo del Master è un oggetto d’arte a cinque pannelli, stampato con inchiostro metallico dorato su un lato e giallo neon vivido sull’altro. La parte anteriore, rivolta ai giocatori, è tutta arte, cinque scene di vari luoghi e personaggi importanti e ricorda da vicino una pala d’altare medioevale, con gli archi a sesto acuto che ne caratterizzano i pannelli. La parte rivolta al GM sfoggia una vasta gamma di tabelle e riepiloghi delle regole che potrebbero tornare utili durante il gioco.

DEATH IN SPACE

Questo mese di aprile 2022 vede anche l’uscita di un altro attesissimo gioco di ruolo attraverso la sotto-etichetta Free League Workshop. Si tratta di DEATH IN SPACE RPG, un GdR di avventura e viaggi incerti nell’oscurità dello spazio, dove il vuoto sussurra agli sfortunati e impregna i corpi dei viaggiatori di strani poteri. DEATH IN SPACE RPG è un gioco di ruolo in cui i partecipanti interpreteranno l’equipaggio di una navicella o stazione spaziale, il loro unico santuario in un universo pericoloso. Si tratta di un gioco in cui si dovrà sopravvivere in un sistema di frontiera abbandonato in cui le risorse sono scarse e la concorrenza è feroce.