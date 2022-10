Gli annunci Panini Marvel di Lucca Comics and Games 2022 sono stati fatti di recente e riguardano tutte le nuove uscite e le novità editoriali in programma per il prossimo anno. In questo articolo, ve li presentiamo tutti brevemente.

Gli annunci Panini Marvel di Lucca Comics and Games 2022

Marvel Omnibus

Si tratta di volumi speciali che raccolgono storie scritte dallo stesso autore. Gli annunci Panini Marvel di Lucca

In questa collana verranno pubblicati Miracleman di Alan Moore a marzo 2023, Silver Surfer di Dan Slott e Mike Allred ad aprile 2023 e Annihilation a maggio 2023.

Marvel Deluxe

Si tratta di volumi in edizione speciale, con copertina cartonata e di grandi dimensioni. Gli annunci Panini Marvel di Lucca che riguardano questa collana sono i seguenti:

Giant Size X-Men

Raccolta di storie one-shot sugli X-Men che verrà pubblicata a gennaio 2023.

Thor

Una nuova storia del Dio del Tuono verrà pubblicata a febbraio 2023.

Moonknight

“Un capolavoro immortale che ha inaugurato la nostra collana Marvel Collection e che finalmente torna nella sua edizione definitiva”.

Moonknight entrerà a far parte della serie Marvel Deluxe a marzo 2023.

Volumi “Fuori Scala”

Foto: ©Panini Comics

Anche in questo caso, parliamo di volumi di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard. House of M verrà pubblicato a marzo 2023, Dottor Strange a settembre 2023, ed è stato annunciato anche Fantastici Quattro Antitesi.

Cofanetti

Cicli di storie che raccontano per intero un ciclo narrativo raccolti in più volumetti che vengono venduti tutti insieme.

Secret Invasion

“Un cofanetto in formato grande che contiene tutta la saga dell’Invasione Segreta in quattro volumi cartonati: dalla Guerra Kree Skrull a Secret Invasion, da Skrull Kill Krew (compresi gli inediti in Italia) a Meet the Skrulls”.

Il cofanetto verrà pubblicato a marzo 2023.

Spider-Verse

“Con l’arrivo del film Spider-Man: Across the Spider Verse di Sony, pubblicheremo un cofanetto con 7 volumi, ognuno dedicato a un personaggio del film: Peter Parker, Miles Morales, Spider Ham, Ghost Spider, Spider Man Noir, e tanti altri!

Il cofanetto sarà pubblicato a giugno 2023.

The Superior Spider-Man

Foto: ©Panini Comics

“Spider-Man non era più Peter Parker, ma il suo acerrimo rivale Otto Octavius, che si era inserito nel suo corpo. Dan Slott e Ryan Stegman crearono uno dei cicli più importanti di sempre del personaggio, Superior Spider-Man.bCiclo che raccogliamo in un cofanetto di 6 volumi brossurati.

The Superior Spider-Man vedrà la luce a giugno 2023.

Epic Collection

“Una serie di volumi con un piano editoriale cronologico, pubblicati in maniera non sequenziale, che ristampano tutta la Marvel in volumi brossurati formato comic book”.

Fanno parte di questa serie Iron Man: Stark Wars, che verrà pubblicato a marzo 2023, e Spider-Man: Complotto per un Omicidio, che invece sarà pubblicato a giugno 2023.

Celebration Boxset

Foto: ©Panini Comics

“Panini Comics festeggia il 60° anniversario di Spider-Man con un Celebration Boxset ricco di oggetti da collezione unici ed esclusivi!”

Il Celebration Boxset dedicato a Spider-Man conterrà 7 albi storici con nuove copertine per l’occasione che ripercorrono la storia del personaggio dagli anni ’60 fino ai giorni nostri; il box includerà anche una speciale litografia autografata realizzata da John Romita Jr., un portachiavi e diverse spillette a tema. Trattandosi di un oggetto da collezione, il boxset sarà disponibile unicamente in edizione limitata a sole 500 copie, che sarà possibile acquistare direttamente dal sito ufficiale Panini. Non è stata annunciata la data di uscita di questo Celebration Boxset, ma sappiamo per certo che vedrà la luce entro il 2023.

