Ecco gli annunci Star Comics del 29 ottobre da Lucca Comics and Games 2022: si tratta di 4 novità fra cui un nuovo webcomic, due importanti ritorni e una graditissima sorpresa!

YOUR LETTER

di Hyeon A Cho

1 volume, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Sori Lee frequenta una scuola media con un serio problema di bullismo. Per difendere la sua amica Kim Julie, una delle vittime principali, Sori interviene e diventa a quel punto il nuovo bersaglio, al punto da costringerla a trasferirsi e cambiare istituto. Anche nella nuova scuola, però, Sori si porta dietro i traumi del passato e fa fatica ad ambientarsi. In suo soccorso arriva una lettera gentile attaccata sotto al suo banco, che la indirizza ad una seconda e poi a una terza… In questa “caccia al tesoro”, Sori riscoprirà sentimenti come amicizia, gentilezza e calore umano. Hyeon A Cho realizza un manhwa che scalda il cuore come un abbraccio. La serie, pubblicata sulla piattaforma WEBTOON, sarà disponibile in uno speciale volume unico.

RANKING OF KINGS

di Sousuke Toka

14 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Il Ranking of Kings è una classifica che misura potere e prestigio di tutti i numerosi re del mondo mortale: a chi sarà giudicato vincitore è concesso un eccezionale premio dagli dèi. Bojji è un principino sordo e ingenuo, ma con un grande sogno: diventare il migliore re del mondo! Nessuno lo ritiene all’altezza delle sue aspirazioni e Bojji non ha dei veri amici… almeno finché non incontra Kage, un essere d’ombra e ultimo superstite del suo clan di leggendari assassini! Alcuni terribili eventi portano Bojji a viaggiare per il mondo al fine di diventare il re che vorrebbe, ma il principe non sa che una cospirazione è in atto… Arriva anche in Italia l’emozionante e coinvolgente serie di Sousuke Toka, che ha ispirato l’omonimo anime di successo, disponibile su Crunchyroll anche con doppiaggio in italiano!

GOODBYE, ERI

di Tatsuki Fujimoto

1 volume, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

La madre di Yuta soffre di una malattia terminale e chiede al figlio di registrare il più possibile della vita che le resta, per mantenere vivo il suo ricordo anche dopo che sarà morta. Yuta accetta e registra ore e ore di filmati. Con il materiale raccolto, il ragazzo crea un film da mostrare a scuola con un finale di sua invenzione, ma riceve aspre critiche per avere mancato di rispetto alla memoria di sua madre. Distrutto, Yuta decide di gettarsi dal tetto dell’ospedale, ma qui incontra Eri, l’unica fan del suo film. La ragazza gli propone di realizzare una seconda opera, incentrata su di lei e così bella da mettere a tacere tutti i critici Dopo LOOK BACK, Tatsuki Fujimoto torna con un nuovo volume autoconclusivo, che celebra ancora una volta il cinema, ma che riflette sull’elaborazione del lutto e delle proprie emozioni, con un tratto cinico, surreale e traboccante di vitalità. Come per le SHORT STORIES e LOOK BACK, anche GOODBYE, ERI sarà disponibile in edizione regular e deluxe. Quest’ultima avrà un formato 15×21 cm e una preziosa cover cartonata.

JUNJI ITO KENKYU

di Junji Ito, AA.VV.

1 volume, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Junji Ito è uno dei maestri di manga horror più iconici e riconoscibili di sempre. Realizzato per celebrare i suoi trent’anni di carriera, questo volume unico consente di approfondire in modo inedito la figura di questo autore da brivido. Al suo interno interviste, illustrazioni a colori e articoli per esplorare il mondo dell’orrore del mangaka come mai prima d’ora. A completare il tutto, quattro brevi e rare storie realizzate per delle occasioni speciali! Un volume assolutamente imperdibile per tutti i fan di Junji Ito e gli amanti del brivido!