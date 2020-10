Gli incontri di GAME Science Research Center a Lucca Changes

GAME Science Research Center parteciperà a Lucca Changes con un palinsesto ricco di eventi a tema tema di game science, pensati per avvicinare il pubblico (anche non accademico) a questa affascinante branca scientifica. Il tema centrale degli eventi promossi dal Centro sarà “la scienza in gioco che cambia”, ovvero una serie di incontri volti a spiegare come il gioco ed il giocare possano cambiare le persone, la società e la cultura e, non meno importante, come possono cambiare la scienza stessa.

Gli incontri si svolgeranno online sui canali di Lucca Changes. Il programma esteso può essere consultato sul sito ufficiale di GAME Science Research Center a questo link. Di seguito segnaliamo alcuni degli appuntamenti che ci hanno incuriosito maggiormente.

30 ottobre

Andrea Ligabue: Game-based learning: giochi analogici mass market vs prodotti creati ad hoc

Questo incontro si terrà alle 16:00 e sarà moderato da Ennio Bilancini affronterà il Game Based Learning, o Didattica Ludica, e di come spesso questa venga applicata in campo scolastico, attraverso l’utilizzo dei giochi da tavolo mass market non progettati per il contesto didattico. Nell’incontro verranno analizzati alcuni giochi creati appositamente per l’utilizzo in un contesto scolastico e altri invece propri del mercato di massa o di quello specializzato evidenziando similitudine e differenze, potenzialità e limiti.

31 ottobre

Alan Mattiassi: La percezione del gioco di ruolo da parte della comunità italiana

Alle ore 13:00 si terrà una panoramica sul mondo del gioco di ruolo in Italia, che in questi ultimi anni sta vivendo una vera e propria primavera. L’incontro analizzerà quali sono le aspettative dei giocatori e la percezione dell’esperienza del giocare di ruolo. Tra gli argomenti trattati ci saranno la gestione degli eventi, il rischio di morte dei personaggi e l’interpretazione delle regole. Modera l’incontro Giorgio Gronchi.

1 novembre

Giorgio Gronchi: Lo studio del pensiero umano attraverso il gioco: dai rolegames ai giochi di strategia

In questo incontro delle ore 16:00 moderato da Dario Menicagli si affronteranno, attraverso una serie di esempi tratti dai giochi di ruolo e dai giochi di strategia, come l’attività ludica possa rappresentare un interessante caso studio per l’indagine scientifica del pensiero. Al centro della discussione i differenti tipi di pensiero e processi che animano la mente umana durante il gioco.