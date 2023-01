Mesi fa vi mostravamo la recensione di Crilin 2.0 S.H.Figuarts nella sua nuova riedizione rivista e aggiornata alle ultime tecniche di produzione e la videorecensione in cui, “simpaticamente”, gli staccavamo un braccio. Arrivano finalmente in distribuzione le due nuove action figure di Bandai e Tamashii Nations per la linea S.H.Figuarts tratte da Dragon Ball Z, Gohan e Crilin Battle Clothes dalla saga di Namecc. Entrambe fanno parte della wave dedicata al pianeta Namecc, su cui si stanno concentrando le energie del colosso nipponico, e sono entrambe due Tamashii Web Exclusive ovvero con tiratura più bassa rispetto ad altre e pertanto soggette a sold-out in minor tempo.

Gohan e Crilin…che duo!

Gohan e Crilin sono due personaggi tratti dall’anime Dragon Ball Z. Il primo, figlio primogenito di Son Goku, il secondo, suo grande amico d’infanzia e compagno di allenamento con il Maestro Muten nella prima storica serie animata. Gohan è un personaggio che esiste dall’inizio di Dragon Ball Z. Anche se dall’aspetto non sembra è un potente guerrieroed è stato addestrato da Piccolo a combattere con suo padre per sconfiggere le forze del male che minacciano la Terra. Gohan e Crilin, insieme alla immancabile Bulma decidono di partire alla volta del pianeta Namecc per utilizzare le sfere del drago originali, che hanno un aspetto simile a quelle terrestri ma hanno dimensione notevolmente più grande. I due si imbatteranno nell’esercito del tiranno Freezer, anch’egli intenzionato ad utilizzare le sfere di Namecc e dopo varie vicende si troveranno a dover indossare gli abiti da combattimento dell’esercito di Freeza, lo stesso che utilizzano i guerrieri Saiyan.

Gohan e Crilin Battle Clothes – S.H. Figuarts

Packaging e Blister

Dal punto di vista della confezione ci troviamo di fronte a due scatole di carta di pari dimensione che differiscono solamente in raffigurazioni e contenuto. Sulla parte frontale troviamo una porzione di scatola trasparente attraverso la quale è possibile intravedere il blister interno e il suo contenuto. Nella scatola di Son Gohan troviamo la figure, quattro volti alternativi, una capigliatura di ricambio, un set di mani, una pettorina di ricambio e una sfera Namecciana con tre stelle. Nella scatola di Crilin troviamo la figure, quattro teste da poter cambiare con varie espressioni facciali, parti di armatura danneggiata, un set di mani alternative e la sfera Namecciana con una stella.

Struttura e dettagli

Le figure, sebbene siano vendute separatamente, sono decisamente fatte per essere esposte insieme solo così potrete coglierne l’enorme potenziale nonostante la dimensione estremamente contenuta. Queste figure sono realizzate in PVC e sono dotate di articolazioni ed espressioni facciali all’avanguardia, che consentono pose incredibilmente realistiche. Potrete quindi ricreare le vostre scene preferite dell’anime con queste figure finemente dettagliate, ad esempio quella dove Crilin viene lanciato in aria e fatto esplodere dal malvagio Freeza. La scena che ha fatto infuriare Goku a tal punto da farlo trasformare in Super Saiyan per la prima volta. Dal punto di vista della colorazione la figure di Crilin è quella che risulta maggiormente curata in quanto oltre ad avere più parti di ricambio è quella che gode di una finitura lucida nella parte scura di armatura, decisamente più accattivante del colore opaco utilizzato per Son Gohan. A livello di espressioni facciali siamo sullo stesso piano, entrambe le figure hanno parti di ricambio degnamente curate in ogni piccola espressione, avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta.

Come posabilità ne esce sempre vincente Crilin in quanto il corpo di Son Gohan, più piccolo anche negli snodi risulta leggermente più limitato ma comunque consono per la realizzazione delle pose fondamentali. Per contenere i costi non sono stati inseriti effetti di colpi energetici o basette ma per esprimere al meglio il vostro potenziale creativo vi consigliamo di procurarvene qualcuna con pinza e braccio regolabile della linea stage act. Nella sostanza sono due figure di buon livello che avrebbero potuto beneficiare di alcuni optional in più (come le figure uscite in passato), probabilmente il produttore da per scontato che chi ha intenzione di acquistare queste due è anche già in possesso delle loro versioni “normali”, non ci è dato saperlo, certo è che da collezionisti siamo sempre più propensi ad essere maggiormente soddisfatti quando nel blister troviamo molti più gadget da utilizzare.

Gohan e Crilin Battle Clothes – Dove Trovarli?

Gohan e Crilin S.H.Figuarts Battle Clothes sono disponibili sul mercato nostrano grazie a Cosmic Group, importatore ufficiale dei prodotti Tamashii Nations, negli store fisici e digitali d’Italia. Sei alla ricerca di altri personaggi di Dragon Ball? Puoi trovarne tantissimi, in pronta consegna a questo indirizzo!