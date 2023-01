Ogni fan di Dragon Ball possiede almeno un oggetto per lui iconico e rappresentativo della saga nata dalle chine dei maestro Akira Toriyama e nel mondo del collezionismo è piuttosto ricorrente vedere action figure o statue ad essa ispirata, noi stessi abbiamo avuto la fortuna di recensirne un buon numero. Recensendo diverse figure di questa linea abbiamo deciso di spiegare meglio, anche a chi volesse iniziare a collezionarle oggi, che cosa sono le SH Figuarts di Dragon Ball.

Dragon Ball SH Figuarts: tutto quello da sapere sulle action figure Bandai

Dragon Ball SH Figuarts, Cosa sono?

Dal 2008 Bandai, leader nel campo degli oggetti e action figure da collezione per adulti, propone una serie di action figure chiamate SH Figuarts dove la sigla iniziale sta ad indicare un acronimo per Simple Style and Heroic Action, frase ricorrente in ogni packaging del prodotto che vuole evidenziare il fatto che questo tipo di action figure è in grado di distinguersi dalla massa per il gran numero di accessori e snodi del corpo con parti intercambiabili e tutta una serie di accessori da acquistare a parte per creare dei veri e propri scenari. Le nuove figure di Bandai hanno articolazioni di ogni tipo, in particolare colpiscono i dettagli di movimento dei polsi, delle caviglie e la miriade di snodi nascosti e privi di viti di fissaggio, tutto è realizzato ad incastro con una visibile e appagante resa tecnica in grado di accontentare il collezionista più esigente.

Tante sono le serie proposte dall’azienda, dal mondo del cinema ai successi manga e anime del momento, noi non abbiamo la pretesa di farvi un “mega pippone” su ogni brand trattato da Bandai, sono davvero troppi e ne uscirebbe un articolo dispersivo e di scarso appeal. L’attenzione di questo pezzo si rivolge a quello che, se dovessimo affermare, è senza ombra di dubbio la line up di maggior successo, Dragon Ball, iniziata nel 2009 con l’uscita del primo esemplare, la figure di Piccolo. Esistono due momenti nel tempo in cui la linea S.H. Figuarts dedicata a Dragon Ball viene ricordata dai collezionisti, il primo arco temporale quello del 2009 – 2017, quello che definiremmo “sperimentale”. Le figure sono belle, dettagliate ma ancora non attecchiscono come dovrebbero. Le vendite sono sopra la media ma non ancora all’altezza di altre serie di Bandai o di un marchio di successo come Dragon Ball. Ad un certo punto la svolta, il periodo datato 2015 – Oggi in cui le figure hanno subìto un totale restyle sia di packaging sia struttura e snodi. Le date che vedete sopra non sono una svista, il passaggio generazionale non è avvenuto in modo repentino ma è stato accompagnato nel triennio 2015-2017 dove vecchie e nuove tipologie di figure si sono alternate. Con questi nuovi accorgimenti arriva, finalmente, il meritato successo. A queste uscite, chiamiamole regolari, nel corso degli anni si sono alternate e succedute anche edizioni limitate come le Tamashii Web Exclusive o speciali rivendute in occasione di eventi esclusivi come ad esempio il San Diego Comic Con, il New York Comic Con o il nostrano Lucca Comics and Games. Tutte (salvo casi rari) queste action figure sono distribuite in Italia da Cosmic Group.

2009 – 2017 (Un inizio con il freno tirato…)

Nel 2009 siamo nel pieno boom di successo con i Myth Cloth, le action figure con armatura in metallo dei Cavalieri dello Zodiaco, e le vendite di Piccolo e Goku che lo ha succeduto a pochi mesi stentano a decollare. E’ chiaro che Bandai non ha ancora dei piani precisi su come muoversi ma inizia, negli anni successivi, a proporre alcuni tra i personaggi più amati della saga come Son Gohan, Vegeta e Trunks. Siamo dunque arrivati al 2012 ed è chiaro che l’attenzione del brand nipponico è concentrata sulla Saga degli Androidi e di Cell, questo tipo di uscite si sono protratte, in alternanza ad altre fino al 2016 e costituiscono la maggior parte di rilasci di questo periodo che, nella parte finale ha assistito anche all’annuncio delle figure tratte dal primo lungometraggio di Dragon Ball dopo tantissimi anni di silenzio, Dragon Ball Z: La resurrezione di F che poi ha dato origine a Dragon Ball Super di cui ne è diventato riadattato in versione animata lo starting point.

Lista delle Uscite:

Piccolo (2009)

Super Saiyan Son Goku (2010)

Super Saiyan Son Gohan (2010)

Super Saiyan Son Goku (SDCC 2011)

Super Saiyan Vegeta (2011)

Super Saiyan 3 Son Goku (2012)

Trunks (TW 2012)

Super Saiyan Son Gohan (SDCC 2012)

Perfect Cell (TW 2012)

Vegeta (TW 2013)

Final Form Frieza (TW 2013)

Piccolo (SDCC 2013)

Krillin (TW 2013)

Son Goku (TW 2014)

Android 18 (TW 2014)

Vegeta ‘Original Animation Color Edition’ (SDCC 2014)

Android 17 (TW 2014)

Broly (TW 2014)

Android 16 (TW 2015)

Vegetto (TW 2015)

Son Goku (Frieza Saga Ver.) (SDCC 2015)

Ultimate Son Gohan (TW 2015)

Golden Frieza (TW 2015)

SSGSS Son Goku (TW 2015)

Super Saiyan Vegeta (Premium Color Edition) (TW 2015)

Future Trunks (TW 2016)

Broly ‘Premium Color Edition’ (SDCC 2016)

SSGSS Vegeta (TW 2016)

Perfect Cell ‘Premium Color Edition’ (2017)

Son Goku ‘Kaiohken Ver.’ (SDCC & World Tour 2017 )

2015 – Oggi…l’era del Successo

Il 2015 per i collezionisti di action figure di Dragon Ball SH Figuarts viene ricordato particolarmente perché segna in modo indissolubile il nuovo corso intrapreso dalla linea. La prima figure ad essere annunciata è Super Saiyan Son Goku (Super Warrior Awakening). Con questa release notiamo subito il nuovo approccio con miglioramenti tecnici sotto vari aspetti: l’inserimento di joint a farfalla nella spalla, maggiori dettagli dei volti e nello sculpt e un nuovo packaging dal template bianco che richiama nello stile l’impaginazione di un manga. Riprendono inoltre, dopo svariati anni, le uscite regolari, interrotte nel 2012 con il Super Saiyan 3. Una cosa che noterete sicuramente scorrendo nell’elenco qui sotto e confrontandolo con quello riportato sopra è che la lista delle uscite è notevolmente aumentata concentrando molte più uscite e rilasci nel corso degli anni. Questo nuovo corso, che ancora oggi prosegue ha visto anche l’introduzione di nuove edizioni limitate chiamate Event Exclusive Color Edition che spesso sono ristampe di modellini già usciti in passato (introvabili a prezzi umani) riproposti con colori migliorati o alternativi con un packaging molto accattivante. Possiamo dire che queste nuove edizioni abbiamo di fatto sostituito le vecchie SDCC, non a caso capita proprio che siano le stesse versioni ad essere rilasciate anche in occasione degli eventi come fiere sia in Asia che in Europa e occidente in generale.

Lista delle Uscite:

Il Futuro della Serie…le prossime uscite

Si prospetta ancora un bel periodo per la serie Dragon Ball SH Figuarts, solitamente tra gli annunci e l’uscita sul mercato passano circa sei mesi e tra le prossime figure in arrivo ci sono molte uscite dedicate al recente lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Sappiamo anche grazie a varie fiere del settore che da qui a poco verranno anche annunciate le nuove versioni di Gohan, Piccolo e Cell, tratte proprio dal finale del film. Questo concentrarsi sul nuovo progetto animato è del tutto normale, sia perché di fatto è molto recente sia perché le uscite di personaggi normali stanno ormai volgendo al termine e il futuro della serie potrebbe prevedere anche una sorta di reboot con recolor di personaggi già usciti (accade più spesso di quanto possiate immaginarlo in questo campo). Tra quelle annunciate, sicuramente, una delle uscite più interessanti sarà quella del Drago Polunga con Dende che oltre ad essere una delle più grosse in termini di dimensioni include anche effetti luminosi per le Sfere del Drago Namecciane.

Lista delle Prossime Uscite: