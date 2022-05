Obi-Wan Kenobi, la nuova serie live action di Star Wars in uscita su Disney+, ci guiderà alla scoperta di un capitolo perduto della vita del celebre Jedi interpretato, nella Trilogia Prequel, da Ewan McGregor. Ambientata dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan Kenobi vedrà il Jedi affrontare le conseguenze della caduta della Repubblica e la distruzione dell’Ordine Jedi. Proprio quest’ultimo aspetto sarà centrale nella serie, considerato come Kenobi sarà il bersaglio degli Inquisitori imperiali, guidati da una vecchia conoscenza dei fan di Star Wars. Un ritorno, o meglio, un esordio in live action che porterà in molto a chiedersi il Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi.

Chi è il Grande Inquisitore?

Il Grande Inquisitore è un personaggio comparso per la prima volta nella serie animata Star Wars Rebels, ambientata dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi. Questo servitore dell’impero è il primo inquisitore reso canon in Star Wars, capo operativo dell’Inquisitorium, un’organizzazione, posta sotto il diretto controllo di Darth Vader, la cui missione è dare la caccia ai Jedi sfuggiti all’Ordine 66. A comporre quest’agenzia sono ex-Jedi convertiti, per scelta o tramite indottrinamento, alla causa di Palpatine, che braccano i Jedi fuggitivi e cercando per la galassia giovani sensibili alla Forza per arruolarli nel proprio organico.

In Star Wars Rebels, il Grande Inquisitore era il più temuto di questi cacciatori di Jedi, crudele e spietato, intenzionato a catturare Kanan Jarrus e Ezra, divenendo uno dei più temibili avversari dell’equipaggio della Ghost. Nella prima stagione della serie animata, il mistero sulle origini del Grande Inquisitore è stato caldamente protetto, anche quando nel finale Kanan riesce a sconfiggerlo in duello, completando il suo addestramento e divenendo a tutti gli effetti un Cavaliere Jedi.

Solo nella seguente stagione di Star Wars Rebels, in Il velo dell’oscurità, viene svelato il passato di questo cacciatore di Jedi. In questo episodio, infatti, viene raccontato come prima dell’ascesa dell’Impero e dell’esecuzione dell’Ordine 66, il Grande Inquisitore era una Guardia del Tempio, ruolo che servì anche durante il processo ad Ahsoka Tano, occasione in cui, vedendo la cecità dei Jedi nei confronti della giovane, cominciò a dubitare dei loro insegnamenti. Una prima titubanza che divenne aperta disillusione quando, alla proclamazione dell’Ordine 66, scelse di cedere al Lato Oscuro accettando di servire l’Imperatore. Uno dei suoi primi incarichi fu di catturare i Jedi a lui vicini, come la maestra Luminara Unduli.

Armato di una spada laser a doppia lama dotata di un meccanismo di rotazione, il suo stile di combattimento si è rivelato una delle caratteristiche più iconiche del personaggio, che ha però raccolto alcune critiche da parte dei fan, che hanno mal accolto l’utilizzo del meccanismo di rotazione come mezzo di trasporto per il Grande Inquisitore, che in diverse occasioni ha mostrato di sfruttare questa caratterisce della sua arma come un elicottero.

Il Grande Inquisitore, pur avendo avuto una breve vita all’interno dei Star Wars Rebels, ha il merito di esser stato il canovaccio su cui è stato sviluppato l’Inquisitorium. Partendo dalla sua caratterizzazione sono stati poi creati altri agenti dell’Inquisitorium, comparsi, oltre che in Star Wars Rebels, anche in altri media, come il videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order.

A dare vita alla versione live action del personaggio in Obi-Wan Kenobi sarà Rupert Friend, che dovrà impersonare il Grande Inquisitore in un periodo della sua esistenza in cui la sua fede nel Lato Oscuro è particolarmente forte, al netto di quanto visto nella sua ultima apparizione in star Wars Rebels, dove veniva mostrato come fantasma della Forza redento. Per dare piena concretezza al personaggio e mostrare un capitolo della sua esistenza mai raccontato prima, Rupert Friend ha scelto di approcciarsi al Grande Inquisitore in modo drastico:

“Volevo interpretarlo rendendo onore al personaggio per come lo ho conosciuto, e in modo automatico ho deciso di non vedere la sua versione animata. Con Deborah Chow e Dave Filoni volevamo dare vita a un qualcosa di unico, che ne onorasse e rispettasse lo spirito originario, ma che non fosse limitato dall’interpretazione di qualcun altro.”

