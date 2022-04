Le pagine del numero 20 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto dal 19 marzo 2022, apprendiamo che Haikyu!! L’Asso del Volley, il manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate dal 2012 al 2020 ed edito completamente in Italia per Star Comics, ritornerà con nuovo capitolo volto a celebrare i 10 anni del franchise.

Il nuovo capitolo, composto da un totale di 19 pagine, arriverà il 25 aprile all’interno del numero doppio 21–22 del magazine settimanale e sarà focalizzato su Tetsuro Kuro intento ad assemblare la cosiddetta “Generazione Mostruosa”. Il capitolo prenderà il tiolo Tokubetsu-hen Matsuri Futatabi.

Haikyu!!: il manga e l’anime

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato quattro stagioni animate prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate, tratte dal manga di Haruichi Furudate edito da Star Comics in Italia, sono trasmesse da Man-Ga e Prime Video. La quarta stagione, intitolata Haikyu!! To The Top, ha esordito il 10 gennaio 2020 per poi concludersi il 19 dicembre con 25 episodi totali.

Yamato Video ha realizzato il doppiaggio in italiano della prima stagione dell’anime e pubblicato sul canale Anime Generation di Prime Video dal 18 marzo 2022.

