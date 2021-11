Halo, il trailer della serie TV mostra Master Chief pronto all’azione

In concomitanza con l’anniversario dei primi 20 anni dall’uscita del primo, storico capitolo, è apparso in rete il primo teaser trailer della serie TV di Halo, in arrivo su Paramount+ e tratta per l’appunto dalla leggendaria serie di sparatutto in soggettiva usciti su console Xbox. Il teaser, inizialmente apparso su Facebook attraverso degli annunci pubblicitari, è stato ora pubblicato nel video ufficiale che potete vedere poco più in basso.

Il filmato, della durata di pochi secondi (qui la notizia originale), mostra il protagonista che mette il suo caratteristico elmetto già ammirato nella saga di videogiochi, mentre la voce di Cortana (doppiata da Jen Taylor), dice “Salve, Master Chief”. Alla fine del teaser viene in ogni caso confermato che la serie tv di Halo arriverà su Paramount+ nel corso del 2022, nonostante ad oggi manchi ancora una data di uscita più precisa.

Otto Bathurst, già regista di vari episodi di Black Mirror e Peaky Blinders, dirigerà un cast composto da Pablo Schreiber (Master Chief), Natascha McElhone (nei panni della dottoressa Catherine), Bokeem Woodbine (il soldato Soren-066) e Shabana Azmi (che interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky). Ma non solo: Bentley Kalu vestirà i panni e l’armatura dello Spartan Vannack-134, Natasha Culza sarà Spartan Riz-028 e infine Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, oltre a Yerin Ha nel ruolo di un personaggio misterioso di nome Quan Ah.

La serie sarà prodotta da Showtime in collaborazione con 343 Industries e Amblin Entertainment. Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi per conto di Amblin insieme a Steven Kane, produttore di Starship Troopers e Kyle Killen (Awake), oltre a cinque produttori esecutivi che rappresenteranno One Big Picture, Chapter 11 e 343 Industries. Nell’attesa, se volete assicurarvi il prossimo capitolo della serie in uscita su console Xbox Series X|S, ovvero Halo: Infinite, sappiate che trovate una copia del gioco a prezzo speciale su Amazon Italia.