Han Solo (Star Wars: The Force Awakens) di Tamashii Nations.

Han Solo è una delle nuove proproste di Tamashii Nations per la linea S.H. Figuarts tratta dal settimo episodio di Star Wars: Il Risveglio della Forza

Continuano gli annunci di Tamashii Nations (società del gruppo Bandai) per le action figure dedicate alla linea di Star Wars (Guerre Stellari), ora è il turno di Han Solo direttamente dal film di Star Wars VII: The Force Awakens (Il Risveglio della Forza) per la linea S.H. Figuarts.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 15 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure della serie di Star Wars e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come ci ha sempre abituati Bandai nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: volti e mani intercambiabili e la sua pistola.

Questa figure come dicevamo è tratta dal settimo episodio della saga di Star Wars: Il Risveglio della Forza, primo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2015 e che concluderà la storia degli Skywalker con il nono capitolo in uscita a dicembre di quest’anno.

Han Solo è uno dei protagonisti principali della trilogia originale di Star Wars, il personaggio sul grande schermo è interpretato dall’attore Harrison Ford sia nella vecchia trilogia che nel primo capitolo di quella nuova, mentre nel film Solo: A Star Wars Story, ambientato prima della trilogia originale, il personaggio è interpretato da Alden Ehrenreich (uscito nel 2018). Nel film Guerre stellari, Ian e il suo co-pilota Chewbecca vengono coinvolti nell’Alleanza Ribelle che si oppone all’Impero Galattico. Durante il corso della storia di Guerre stellari diventa una delle figure principali dell’Alleanza e dei successivi governi galattici. Han tornerà solamente nel primo film della nuova trilogia visto che è stato ucciso da Kylo Ren durante l’assalto alla base Starkiller.

L’uscita di Han Solo (Star Wars: The Force Awakens) è prevista per il mercato Giapponese a dicembre 2019 al prezzo di 6.600 yen.