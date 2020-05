Harley Quinn 1 – la copertina Panini DC Italia

Con l’oramai consueto post sulla propria pagina facebook ufficiale DC Panini Italia ha rivelato le copertine City e Museum Edition questa volta dedicate al lancio del nuovo spillato Harley Quinn.

Il post segue quelli relativi a Batman/Superman e Lanterna Verde, Batman e Flash, Justice League e Superman.

La copertina di Harley Quinn 1, ambientata a Venezia, è firmata da Giorgio Cavazzano:

Immersa nel carnevale di Venezia e con alle spalle il Ponte del Rialto troviamo la splendida Harley Quinn che viene ritratta in questa cover da Giorgio Cavazzano. La troverete disponibile in fumetteria e online su Harley Quinn 1, a partire dal 25 giugno. E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la versione Museum Edition!

HARLEY QUINN 1

Autori: Sam Humphries, John Timms,

Mark Russell, Mirka Andolfo

Aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #55/56

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Le avventure di Harley Quinn con Panini Comics hanno inizio con un clima… natalizio!

• Cosa succede quando si è costretti a passare le vacanze con dei parenti un po’ troppo scalmanati?

• E poi, una storia incentrata sui gatti disegnata da Mirka Andolfo!

Harley Quinn, il cui vero nome è Harleen Frances Quinzel, è un personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm per la serie televisiva animata Batman, in cui compare per la prima volta l’11 settembre 1992 nell’episodio Un piccolo favore della prima stagione.

Nel febbraio 1994 compare per la prima volta anche nei fumetti, in Batman: Amore folle (The Batman Adventures: Mad Love) della serie Le avventure di Batman. Dall’ottobre 1999 è stata integrata anche nella continuity dei fumetti DC Comics comparendo per la prima volta durante la saga Terra di nessuno.