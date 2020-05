Batman/Superman 1 e Lanterna Verde 1 – le copertine Panini DC Italia

Con due oramai consueti post sulla propria pagina facebook ufficiale DC Panini Italia ha rivelato altre due copertine City e Museum Edition questa volta dedicata al lancio dei nuovi spillati Lanterna Verde e Batman/Superman.

I due post seguono quelli relativi a Batman e Flash, Justice League e Superman.

La copertina di Lanterna Verde 1, ambientata a Torino, è firmata da Francesco Mattina:

Dalla Mole Antonelliana Lanterna Verde veglia sulla città di Torino. La cover realizzata da Francesco Mattina rappresenta al massimo il nostro poliziotto intergalattico mentre, avvolto dalla luce verde, vola di fronte al monumento simbolo della città. La troverete disponibile in fumetteria e online su Lanterna Verde 1, a partire dal 4 giugno.

E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la versione Museum Edition!

LANTERNA VERDE 1

Autori: Grant Morrison, Xermanico

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

BLACK & WHITE CITY EDITION Euro 3,00

VARIANT ESCLUSIVA PER LE FUMETTERIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Contiene: Green Lantern: Blackstars (2020) #1

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Nell’universo non si rilevano più anelli del potere, e facce familiari indossano un’uniforme differente e non quella delle Lanterne Verdi. Che cos’è successo?

• Il perfetto punto di partenza per le saghe spaziali di Lanterna Verde!

• Un nuovo mensile targato DC, con il nuovissimo capitolo della mitologia di Lanterna Verde!

La copertina di Batman/Superman 1, ambientata a Firenze, è firmata da Simone Bianchi:

Uno scontro tra titani si sta svolgendo all’interno della Galleria dell’Accademia! Di fronte al David di Michelangelo, disegnati in questa bellissima cover da Simone Bianchi, stanno lottando Batman e Superman. La troverete disponibile in edicola, fumetteria e online su Batman/Superman 1, a partire dal 18 giugno.

E per tutti i collezionisti: nelle fumetterie aderenti all’iniziativa troverete anche la versione Museum Edition!

BATMAN/SUPERMAN 1

Autori: Joshua Williamson, David Marquez

16 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman (2019) # 1-2

• CITY EDITION: CON COPERTINA ESCLUSIVA PANINI COMICS REALIZZATA DA UN MAESTRO DEL FUMETTO E AMBIENTATA IN ITALIA!

• Una terribile minaccia potrebbe infettare l’Universo DC… e Superman e Batman devono unirsi per fermarla!

• La nuova serie che presenta le avventure del Cavaliere Oscuro e dell’Uomo d’Acciaio!

• Dal team creativo di Joshua Williamson e David Marquez!

