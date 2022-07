Con oltre 80 anni di storia dell’intrattenimento, la Marvel è diventata negli anni una pietra miliare delle collezioni di fan in tutto il mondo. Sul mercato sono infatti presenti numerose proposte e tra queste troviamo la serie Marvel Legends di Hasbro, che vanta al suo interno molti dei personaggi del Marvel Comic Universe e Marvel Cinematic Universe. Ora il catalogo di Hasbro si amplia nuovamente grazie al Tesseract elettronico in scala 1/1. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Il Tesseract elettronico di Hasbro

Prima però di scoprire il prodotto, facciamo un piccolo passo indietro. In Avengers: Endgame dei Marvel Studios, Loki ha strappato il Tesseract per sfuggire alla prigionia, creando così uno squarcio nel tempo. Con questa nuova proposta per la linea Marvel Legends, Hasbro è orgogliosa di rendere omaggio al Tesseract così come appare nella serie Loki dei Marvel Studios su Disney Plus!

Le caratteristiche tecniche

Il Tesserac elettronico di Hasbro è una riproduzione in scala 1/1 e vanta una scultura ricca di dettagli. Dalle immagini ufficiali possiamo infatti vedere la trama presente su tutti e quattro i lati del cubo, così come visto nelle serie e nei film Marvel. Inoltre, il Tesserac di Hasbro è elettronico ed è quindi dotato di effetti di luce. Siete pronti a sfruttare a dovere tutto il suo potere? Per farlo, è sufficiente premere il pulsante e selezionare una delle due diverse modalità di illuminazione.

Infine, il Tesseract include anche un action figure Loki in scala 6 pollici con decorazioni e articolazioni premium. Essa a poi a corredo anche il pugnale ispirato alla serie (con attacco a fiamma).

Prezzo e data di uscita

Il Tesserac elettronico di Hasbro, e con esso la figure di Loki, sarà disponibile a partire dal mese di Gennaio 2023 al prezzo di 66,99 dollari. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina per poterlo preordinare.