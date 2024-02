Trading cards, figure e non solo! Ecco il coupon definitivo per ogni collezionista

Nel mondo del collezionismo, trading cards e figure rappresentano non solo un hobby ma anche un vero e proprio stile di vita per molti, ma come fare per alimentare questa passione senza spendere troppo? La risposta arriva oggi da eBay che, tramite il suo coupon "PASSIONI24", consente di ampliare la propria collezione di oggetti in modo più accessibile e gratificante per il proprio budget. E siccome il portale ha selezionato un mucchio di roba a tema, potrebbe anche essere un modo per espandere collezioni in campi mai considerati prima.

Passione geek eBay, perché approfittarne?

Sfruttare questo nuovo coupon su eBay, valido fino al 3 marzo, rappresenta un'opportunità eccezionale per gli amanti del mondo geek, offrendo un risparmio del 15% su una vasta gamma di articoli. Anche se il risparmio per articolo è limitato a un massimo di 75€, l'utilizzo bis del coupon può raddoppiare questa cifra, arrivando fino a 150€ di risparmio complessivo. Ogni utente ha infatti la possibilità di utilizzare il coupon due volte, permettendo così ai collezionisti di ridurre il costo su una pluralità di prodotti.

Avrete l'opportunità di esplorare e selezionare tra centinaia di articoli, potendo così arricchire la vostra collezione con pezzi mancanti o rari. L'offerta spazia ampiamente: dai giochi di carte collezionabili, come Dragon Ball, Pokémon, One Piece, e molti altri, fino alle action figure di personaggi iconici di videogiochi e film.

In definitiva, questa iniziativa non solo permette di arricchire la propria collezione in modo economico, ma apre anche le porte alla scoperta di nuovi interessi e all'esplorazione di nuove frontiere nel vasto universo del collezionismo.

Informazioni sul coupon

Codice: PASSIONI24

Valore coupon: 15%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 75€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 26 febbraio 2024 ore 9:00

Fine: 3 marzo 2024 ore 23:59

N.B: inserire il codice sconto "PASSIONI24" per ricevere lo sconto a carrello.

