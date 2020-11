Marvel, I migliori accessori prop-replica dei Super Eroi

Avete sempre sognato di indossare il casco di Iron Man? Di schioccare le dita con il Guanto dell’Infinito di Thanos? O perchè no…di lanciare lo scudo di Captain America? Bene! Abbiamo raggruppato per voi i migliori Gadget e accessori prop-replica dei Super eroi Marvel.

Ognuno di questi prodotti è tratto dal mondo degli eroi Avengers ed è stato realizzato nei minimi particolari con l’inserimento di suoni e luci a led, per essere utilizzato sia come parte di costume per fare cosplay sia per una semplice festa in maschera, oppure, perchè no, per arredare la vostra man-cave in maniera molto più originale e far impazzire di invidia i vostri amici.

I migliori accessori prop-replica dei Super eroi

Prodotti selezionati:

Captain America Shield (Falcon and Winter Soldier) – Hasbro Marvel Legends Series

Direttamente da “Falcon and Winter Soldiers”, la prossima serie tv ambientata nel marvel cinematic universe, arriva la ristampa dello scudo di Cap marchiata con il nome della serie stessa. Lo scudo di cap è unico e solo e durante il finale di Avengers: Endgame abbiamo assistito ad un importante passaggio di testimone tra il vecchio Steve Rogers e Sam Wilson. Riuscirà Sam a portare lo scudo ed imporsi come nuovo capitan america?

Stormbreaker – Hasbro Marvel Legends Series

Una bellissima replica, annunciata in occasione della Hasbro PulseCon 2020, che ricalca le forme dell’arma forgiata sul pianeta Nidavellir con l’aiuto del nano Eitri. Questa “poderosa” arma lunga 112 cm sarà in grado di riprodurre suoni e illuminarsi come nel film Avengers: Endgame.

Deadpool Head- Hasbro Marvel Legends Series

Un accessorio immancabile per ogni appassionato marvel, da far perdere la testa…specialmente a lui, quel pazzo di Deadpool. La testa animatronica del mercenario è programmata con 600 effetti sonori e frasi e può interagire con voi grazie all’app ufficiale. Il prodotto non è localizzato in italiano ma è comunque un accessorio imperdibile che non potete farvi sfuggire.

Nano Gauntlet – Hasbro Marvel Legends Series

Questo guanto è la replica di quello realizzato da Tony Stark in Avengers: Endgame. Si può indossare e magari vi starà leggermente largo se non siete Hulk o Thanos. Oltre ad esporlo nella vostra collezione potreste divertirvi a far schioccare le dita e vedere cosa succede.

Black Panther Helmet – Hasbro Marvel Legends Series

Ricalcando il successo del film Black Panther, Hasbro propone la replica del casco del super eroe del Wakanda. Il casco, indossabile, è dotato di led sulle parti laterali del volto che simulano l’assorbimento di energia delle particelle di vibranio. Wakanda Forever!

Ant-man Helmet – Hasbro Marvel Legends Series

Altra replica da parte di Hasbro, sempre con un casco indossabile, questa volta dedicata all’eroe interpretato da Paul Rudd. Il casco non vi farà diventare minuscoli o giganteschi ma è dotato di luci a led rosse e blu ed è regolabile. Fighissimo no?

Infinity Gauntlet – Hasbro Marvel Legends Series

Il guanto dell’Infinito è un artefatto in grado di riunire ed utilizzare le sei gemme dell’infinito. La replica di Hasbro è indossabile e permette di muovere le dita. Un accessorio immancabile in ogni collezione del mondo Marvel Comics. E si illumina anche!

Starlord Helmet – Hasbro Marvel Legends Series

Direttamente da “Guardiani della Galassia” Hasbro propone il casco indossabile di peter Quill aka Starlord. Il casco può riprodurre musica attraverso la tecnologia wireless Bluetooth con altoparlanti integrati. Figata atomica!

Iron Man Helmet – Hasbro Marvel Legends Series

Riuscite davvero a resistere al fascino del casco di Tony Stark? Occhi illuminati a led, effetti sonori elettronici ma soprattutto è dotato di una piastra magnetica removibile! E potrete dire anche voi…io sono Iron Man.

Thor’s Mjolnir – Hasbro Marvel Legends Series

Se ne sarete degni potrete sollevare il martello di Thor, il mitico Mjolnir. Oltre ad essere dotato di funzioni a led è dotato di un piedistallo per esporlo in tutta comodità.

Captain America Shield – Hasbro Marvel Legends Series

Avete sempre sognato di identificarvi nei panni del mitico Cap? Grazie ad Hasbro potrete esporre la replica del mitico scudo a stelle e strisce in scala 1/1 con un diametro di quasi 60 cm. Ma non lanciatelo…anche se ha una finitura e pittura pazzesca…è di plastica!

The Punisher (War Machine) Helmet – Hasbro Marvel Legends Series

Vi siete mai chiesti cosa potrebbe fare il Punitore con una delle armature di Iron Man? E’ successo di recente nel mondo dei comics e dei videogiochi così Hasbro, cogliendo la palla al balzo ne ha realizzata una sua versione. Stesse caratteristiche di quello di Iron Man ma ricolorato a tema The Punisher.