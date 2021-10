Hasbro, la figure di Venom in esclusiva per i Campfire

In occasione di Lucca Comics & Games 2021, sono stati attivati anche per quest’anno i Campfire collegati alla manifestazione e sparsi in tutta Italia e Hasbro ha pensato di proporre alcuni prodotti in esclusiva per i vari negozi aderenti a questa iniziativa. Uno dei personaggi oggetto di queste esclusive è Venom, il simbionte alieno, tratto da Spider-Man – The Animated Series. Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata e solo in occasione dei CampFire.

Una volta finita questa iniziativa non sarà più disponibile nei negozi per l’acquisto! Se siete degli amanti del personaggio o dei collezionisti il nostro consiglio è recarvi in negozio appena apriranno le vendite a recuperare la vostra copia del prodotto!

Campfire: esclusiva Figure Venom Hasbro

La Wave di cui fa parte, con vari personaggi del mondo di Spider-Man e di cui vi abbiamo già recensito svariate action figure, riprende lo stile e il packaging delle vecchie figure degli ani 90 rinnovando ovviamente le figure nei particolari e negli snodi ed allineandosi a quelle più recenti. Venom, nella serie animata è sempre nero come la notte e l’idea degli animatori per farne risaltare le linee fu quella di utilizzare dei colori a contrasto come il rosso ed il blu. Lo stile della pittura dell’action figure riprende quel concetto facendo sembrare il prodotto appena uscito dallo schermo. Per i fanatici dei diorami e delle pose, si… Venom sarà dotato di articolazioni, mani e testa intercambiabili e potrete realizzare ogni tipo di scenario che riprenda la serie. Ad impreziosire questa uscita, oltre al blister principale con cartonato ci sarà un ulteriore confezione di cartone da collezione con l’immagine di Venom, un vero must have per ogni collezionista di figures.

Nelle foto sottostanti possiamo vedere un confronto tra il vecchio Venom uscito negli anni 90 e quello che sarà destinato ai campfire. E’ qui più chiaro come l’intento del produttore sia quello di generare l’effetto nostalgia attraverso una grafica familiare ai collezionisti di oggi che anni prima possedevano le figure quando erano più giovani.

Credit: PlanetX

Venom: il personaggio

Venom è da sempre una delle nemesi del Ragno marveliano. Nonostante inizialmente concepito per essere il risultato della fusione tra il simbionte e una giovane donna, i cui familiari erano morti in un incidente stradale involontariamente causato da Spider-Man, alla fine Michelinie, creatore del personaggio, decise di puntare a un altro aspetto per Venom, perché si voleva un antagonista che fosse anche fisicamente più imponente di Parker. Motivo che spinse a dare vita a una piccola retcon. Quando Parker e il simbionte che era divenuto il suo costume dopo Secret Wars, si erano separati l’ultima volta, si era lasciato intendere che l’alieno, dopo avere protetto un’ultima volta Spidey, fosse morto. In realtà scopriamo che nella chiesa in cui era avvenuta la separazione tra i due era presente anche Eddie Brock, giornalista caduto in disgrazia a causa di Spider-Man, costretto a sopravvivere per la stampa scandalistica, quella che lui stesso definiva tossica (venom, in originale).

Questa Figure di Venom distribuita da Hasbro sarà disponibile alla vendita solamente nei Campfire accreditati Lucca Comics 2021 (qui la lista completa). Se siete dei collezionisti interessati al prodotto vi consigliamo di recuperarlo per tempo dato che la reperibilità in commercio sarà poi molto limitata e difficile.