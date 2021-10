Lucca Comics and Games 2021, la lista dei Campfire

Mancano sempre meno giorni dall’edizione di Lucca Comics and Games 2021, con il ritorno in presenza della più grande ed importante fiera di settore per tutto ciò che riguarda il mondo della cultura pop nel nostro paese. Forti dell’esperienza dell’anno scorso e in seno all’iniziativa di Lucca Changes, anche quest’anno l’organizzazione di Lucca riproporrà anche i Campfire, punti vendita che serviranno come “avamposti” per portare le iniziative e le sorprese della fiera in tutta Italia.

Campfire 2021

Distribuiti su tutto il territorio nazionale, i Campfire di Lucca Comics and Games 2021 sono circa 120 punti vendita, tra fumetterie, librerie e negozi di giochi, in cui tutti gli appassionati che non sono muniti di biglietto per partecipare in presenza alla fiera potranno comunque godere delle attività ed acquistare merchandise ed anteprime prima e durante i giorni dell’evento: le iniziative dei Campfire infatti partiranno dal 22 Ottobre fino al 1 Novembre, data di chiusura della fiera lucchese.

Come ogni anno inoltre torna la collaborazione tra Lucca Comics e Amazon: a questo link trovate infatti prodotti e merchandise disponibili su Amazon.it legati alla manifestazione.

La Bag of Lucca disponibile nei Campfire

Come l’anno scorso, recandosi presso i Campfire durante i giorni dell’evento sarà possibile ritirare la Bag of Lucca. La borsa, contenente materiale realizzato esclusivamente per l’iniziativa, è acquistabile solo ed esclusivamente online sul sito internet di Lucca Comics and Games al prezzo di 12 euro, selezionando il punto vendita che preferite e dover poter ritirare la vostra bag. Non solo: coloro che acquisteranno la borsa, avranno anche diritto ad una riduzione di prezzo per il biglietto di Lucca Comics and Games 2022.

Ecco ciò che troverete nella vostra Bag of Lucca: card Campfire 2021; spilla Campfire 2021; booklet Campfire 2021, La Pietra Fantasma mini caso (22 carte) di Unlock in anteprima per tutti i possessori della Bag of Lucca e giocabile immediatamente; fascicolo che racchiude i primi capitoli dei romanzi Aconyte Books: Arkham Horror – La collera di N’Kai, Descent – Il Destino di Fallowhearth, Arkham Horror – L’Ultimo Rituale; 2 demo deck di Yu-Gi-Oh; albo Gli Eterni in edizione limitata Campfire disponibile SOLO nella Bag of Lucca 2021; albo contenente le prime dieci pagine di Riae, Vita da Modella con copertina in edizione limitata Campfire, disponibile SOLO nella Bag of Lucca 2021; manga J-Pop in edizione esclusiva Campfire, disponibile SOLO nella Bag of Lucca 2021; esclusiva cartolina di Tokyo Revengers contenente un codice di 48 ore per accedere gratuitamente a Crunchyroll Premium; cartolina A5 con illustrazione originale, e disponibile solo nella Bag of Lucca 2021, di Simple & Madama di Lorenza Di Sepio.

Lucca Campfire, la lista dei punti vendita

Questo l’elenco completo dei negozi e punti vendita che hanno aderito all’iniziativa Campfire di Lucca Comics and Games, divisi per regione:

CAMPANIA

Annales Shop (CE)

Fanta Universe Napoli (NA)

Funside Marcianise (CE)

Taverna del Gargoyle (NA)

LOMBARDIA

Games Academy Mantova (MN)

Games Academy Varese (VA)

Checkpoint (VA)

ComiXRevolution (BG)

Crazy Comics and Games (VA)

Defcon 2.0 (VA)

ELYSIUM (BG)

Excalibur Games (MI)

Funside Elnòs (BS)

Funside Milano (MI)

Funside Vimercate (MB)

Games Academy Bergamo (BG)

Games Academy Brescia (BS)

Games Academy Desenzano (BS)

Games Academy Legnano (MI)

Games Academy Villanuova (BS)

Giochi dei Grandi (MI)

La Libreria dei Ragazzi (MI)

La Nerderia (PV)

Le Fiamme di Pompei (VA)

LOAN – La Fumetteria di Cremona (CR)

Otaku Hero (VA)

Playtime Merate (LC)

Supergulp Milano (MI)

Yamato Shop (MI)

MARCHE

Dadi e Mattoncini Ancona (AN)

Dadi e Mattoncini Civitanova (MC)

Dadi e Mattoncini Corridonia (MC)

FedeMorgana (PU)

PIEMONTE

POPStore Torino (TO)

Akiba Stop (AL)

Belville Comix (TO)

Bomber Comics (TO)

Brucomele Giocattoli (TO)

Centro Giochi Educativi – Agnelli (TO)

Il Folleto (BI)

Jolly Joker Game Cafè (TO)

Robe da Elfi (TO)

Robe da Elfi Rivoli (TO)

LIGURIA

Arcadia Games (SP)

Il Dado Errante LudoPub (GE)

Lo Stregatto (IM)

Otaku Store (MS)

TOSCANA

Centro del Fumetto (LI)

Comix Cafè (GR)

Comix Cafè Arezzo (AR)

Decimo Pianeta (FI)

Dreoni Giocattoli (FI)

Dungeon Street (PI)

Fanta Universe Lucca (LU)

Fermata Fumetto (PT)

Games Academy Arezzo (AR)

Games Academy Pistoia (PI)

Gamic (MS)

Il Collezionista (LU)

Jolly Giochi (LU)

Non Solo Fumetto Tre (PI)

Panini Store Firenze (FI)

Star Shop My World Firenze (FI)

Stratagemma (FI)

EMILIA ROMAGNA

Games Academy Reggio Emilia (RE)

Alessandro Libreria (BO)

Comix Cafè Bologna e Nerd Station (BO)

Fumetteria Kazuma (FC)

Games Academy Bologna (BO)

Games Academy Piacenza (PC)

Goblin Bologna (BO)

Magic Store (FC)

Magic Time Ravenna (RA)

Orion (RN)

Panini Store Bologna (BO)

POPStore Bologna (BO)

POPStore Parma (PR)

Urban Legend (PR)

SICILIA

Comix Green (PA)

FantaUniverse Catania (CT)

Games Academy Messina (ME)

Games Academy Palermo (PA)

Legatoria Prampolini (CT)

Second Life (RG)

PUGLIA

Another World (BA)

Faro Ludico (BA)

La Librerulla (BA)

The Magic Spot (BA)

LAZIO

Fireball (RM)

Forbidden Planet (RM)

Funside Ostia (RM)

Galactus Tuscolana (RM)

Games Academy Roma (RM)

Libreria Giufà (RM)

Magic World (RM)

Starshop Ostia (RM)

SARDEGNA

Game People (CA)

Games Academy Cagliari (CA)

VENETO

Delta Comics (RO)

Games Academy Verona (VR)

Games Academy Vicenza (VI)

I Giochi dei Grandi – Verona (VR)

Libreria Zabarella (PD)

Magic Warrior Mestre (VE)

Magic Warrior Silea (TV)

Tempus Fugit (PD)

UMBRIA

Emporio 45 Model (PG)

Game Hub – Daltenda (PG)

Medioevo (PG)

OGGETTI FANTASTICI (TR)

Polo Nerd – Magic Merchant Perugia (PG)

Star Shop My World Bastia Umbra (PG)

Star Shop My World Corciano (PG)

Star Shop My World Perugia (PG)

FRIULI VENEZIA GIULIA

The King of Games (UD)

TRENTINO ALTO ADIGE

MAGMAN (TN)

CALABRIA

Ritorno al Fumetto (CS)

ABRUZZO

Games Academy Pescara (PE)

Grande Inverno – Fumetteria Sala Gaming (AQ)

Phyrexian Plaguelord (PE)

VALLE D’AOSTA

Games Academy Aosta (AO)