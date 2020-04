HBO Max: rivelata la data di lancio

La compagnia WarnerMedia ha annunciato che il suo servizio di streaming, HBO Max, verrà lanciato ufficialmente negli States il 27 Maggio e vanterà una serie di show originali come Love Life, Legendary e nuovi episodi di Looney Tunes Cartoons.

La società prevede che il servizio raggiungerà da 75 a 90 milioni di abbonati globali entro il 2025, di cui circa 50 milioni provenienti solo dagli dagli Stati Uniti. HBO Max è destinato a competere con il servizio streaming di Walt Disney Company, Disney +, che all’inizio di questo mese ha raggiunto quota 50 milioni di utenti paganti in tutto il mondo.

Il grande punto di forza di HBO Max sarà riuscire a combinare tutte le offerte di HBO con una lista di titoli originali esclusivi, i classici film di Warner Bros. e molto altro ancora. La nuova piattaforma di streaming sarà anche la casa esclusiva di Friends, che non è in streaming da nessuna altra parte negli Stati Uniti da quando ha lasciato Netflix il 1 ° gennaio, anche se alcune esclusive, come lo speciale sulla reunion di Friends stesso, stanno affrontando ritardi a seguito di problemi di produzione causati dall’emergenza sanitaria in corso.

Insieme a Friends, altre sit-com come The Big Bang Theory saranno disponibili al lancio, oltre agli originali di HBO come Westworld, Big Little Lies e Game of Thrones. Il servizio di streaming, inoltre, avrà contenuti anche della vastissima libreria di WarnerMedia, inclusi film e serie TV di Warner Bros., New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, una selezione curata di film classici in collaborazione con TCM e altro ancora, insieme anche una vasta selezione di serie e film acquisiti da terzi.

J.J. Abrams è stato il primo regista e sceneggiatore a firmare un accordo di produzione da 250 milioni di dollari con WarnerMedia per produrre nuovi contenuti per l’azienda, da trasmettere su HBO Max: i primi tre show previsti per il regista di Star Wars saranno Justice League Dark, Overlook e Duster.