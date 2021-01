Hellblazer: problemi di stampa all’Omnibus, arrivano le scuse

A fine 2020 Panini Comics e in particolare il distaccamento Panini DC Italia, ha pubblicato l’Omnibus La morte e il ritorno di Superman in cui era presente un grave errore di stampa e di cui già vi avevamo parlato delle scuse dell’editore e della soluzione adattata per tutti i lettori. Purtroppo, però, i problemi di stampa continuano e oggi tocca all’Omnibus di Hellblazer in uscita questa settimana.

Se in La morte e il ritorno di Superman l’errore consisteva nel non aver stampato le pagine inerenti alla morte di Superman, in Hellblazer invece gli utenti avevano già segnalato la presenza di alcune pagine stampate in lingua inglese. Nuovamente Panini DC Italia è corsa ai ripari con un comunicato stampa ufficiale per mezzo social ed è il seguente:

A causa di un problema di stampa, l’Omnibus di Hellblazer in uscita questa settimana contiene alcune pagine in lingua inglese. Siamo dispiaciuti dell’errore, a cui stiamo già rimediando: al momento la distribuzione del titolo è interrotta, e procederemo con una ristampa dell’intera tiratura. Chiunque avesse già acquistato la sua copia potrà effettuare un reso in attesa della ristampa del titolo. Vi comunicheremo la nuova disponibilità del prodotto nelle prossime settimane!

Ricordiamo che questo volume di Hellblazer mostra la caduta di John Constantine che paga il prezzo di una vita dissoluta, ma decide di fare un patto con il diavolo. Constantine è uno dei più acclamati personaggi “maledetti” del fumetto americano e in questa opera si osserva nella sua interpretazione definitiva. Inoltre questo Omnibus racconta la saga che, prima di Preacher, ha fatto conoscere il talento di Garth Ennis al mondo con tanto di disegni di alcuni dei più grandi artisti britannici: Steve Dillon, Will Simpson e David Lloyd.

Purtroppo, però, questo è solo l’ultimo di una serie di errori che Panini DC Italia sta commettendo nelle nuove uscite. Già ve ne avevamo descritti alcuni inerenti ai primi brossurati di Batman e di Lanterna Verde. Speriamo che possano risolvere presto questi problemi.