Hellboy & B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie, recensione delle imprese di Red

Nato in una notte tempestosa, Hellboy probabilmente non si sarebbe mai aspettato di vivere una vita incredibilmente avventurosa, affrontando demoni e diventando un atipico campione per quell’umanità che avrebbe dovuto invece dominare e sterminare, aprendo il regno della Terra all’inferno. Il buon Red, nelle sapienti mani di Mike Mignola, si è invece rivelato un protettore per gli uomini, spesso scontrandosi con quelle stesse creature che lo vedono come un traditore per la propria specie. In ogni storia, questa caratteristica emerge a più riprese, e non fanno eccezione le avventure di Red contenute in Hellboy &B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie.

Quando abbiamo incontrato per la prima volta Hellboy in Il Seme della Distruzione, come abbiamo visto in Hellboy Omnibus vol 1: Il Seme della Distruzione, il muscoloso eroe creato da Mignola aveva già un suo vissuto, che trapelava lentamente da questa prima avventura e dai capitoli seguenti. Quello che i lettori però percepirono subito era che il passato di questo personaggio atipico, degno figlio della Dark Age dei comics, fosse altrettanto interessante.

La Bestia di Vargu e altre storie, alla scoperta del passato di Hellboy

Un’aspettativa che è stata in seguito soddisfatta dallo stesso Mignola, quando decise di espandere il mito del suo indagatore del paranormale. La decisione di affidare ad altri il proprio figlio artistico, limitandosi alla supervisione delle storie, si è tramutata in una saggia decisione da parte di Mignola: l’universo di Hellboy si è espanso. Da un lato, si è avuta la possibilità di poter esplorare la vita degli altri personaggi che gravitavano attorno a Red, partendo dal suo abbandono del B.P.R.D., come abbiamo letto in B.P.R.D. Omnibus vol. 1: Una piaga di rane. Dall’altro, ci si è potuti dedicare a costruire il passato di Hellboy, raccontando il suo trascorso all’interno dell’agenzia di investigatori dell’occulto.

Dopo i primi racconti contenuti in Hellboy & B.P.R.D. Omnibus: 1946-1948, che svelavano le prime imprese di Hellboy all’interno dell’organizzazione, si è giunti a raccontare le indagini di un Hellboy più adulto e pronto a cimentarsi direttamente con il mondo dell’occulto, sempre sotto l’attenta guida di Trevor Bruttenholm, padre adottivo e mentore di Red.

Hellboy &B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie tiene fede a questo principio, con presentandosi come un’antologia in cui veniamo invitati a scoprire capitoli particolari e ignoti del passato di Hellboy. A unire i racconti contenuti in questo volume è la presenza di Mignola come autore delle sceneggiature, una presenza familiare che non può che rassicurare i lettori. Come accaduto per altri racconti slegati al contesto principale di Hellboy, il rispetto della continuity della serie è uno dei punti fermi mantenuti da tutti gli autori che hanno dato contribuito a dare all’universo di Mignola sempre più coesione.

Il ciclo di storie di Hellboy & B.P.R.D. sono una parte integrante dell’approfondimento del mondo di Red. Quanto abbiamo conosciuto per la prima volta Hellboy, come detto, ci siamo trovati di fronte un personaggio adulto e inserito all’interno del suo contesto sociale, di cui è un punto di riferimento. Inizialmente, questo dettaglio non era importante per i lettori, affascinati da questo eroe atipico per la tradizione supereroistica ma perfettamente calato nel nuovo, rivoluzionario concetto di comics supereroistico nato negli anni ’90.

Divinità rom, mostri natalizi e vampire del New Hampshire

Dopo aver mostrato al mondo l’epopea di Red nel suo presente, l’ideale è stato quindi ricostruire il suo passato all’interno dell’organizzazione. Intento lodevole, che contribuisce a dare una solidità ulteriore a una delle continuity migliori degli ultimi anni. Hellboy & B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie riconferma questo principio, grazie a una raccolta di racconti che ci riportano nel passato di Hellboy, con vicende slegate tra loro ma che si basano su fondamenti narrativi tipici della serie.

In un arco temporale che passa dai primi anni ’60 sino alla metà del decennio successivo, Hellboy si ritrova a dover affrontare diverse avventure che mantengono, oltre al legame con la citata continuity della serie, un’altra delle caratteristiche essenziali di Hellboy: l’intrecciarsi con il folklore. Mignola, sin dalle prime avventure del suo eroe, ha creato un tessuto narrativo in cui le avventure di Red si basano su una serie di spunti presi dalle tradizioni popolari di mezzo mondo, mutuate da Mignola ed intrecciate ad altre ispirazioni letterarie, in primis Lovecraft.

Non a caso il primo racconto di questa racconto, La Bestia di Vargu, si appella a questo tratto essenziale dell’impostazione narrativa della serie. Scritto da Mignola con i disegni di Duncan Fegredo, in questa avventura Hellboy, nei primi anni ’60, viaggia sino alla Romania per affrontare una bestia mostruosa, ma durante lo scontro incrocia sulla sua strada due rom, che lo accolgono e curano dopo esser stato malmenato dalla creatura. Occasione ottima per mostrare il lato umano di Hellboy, che ha modo di godere dell’ospitalità gitana e scoprire anche parte delle loro tradizioni, nella seconda parte di questo racconto, Il dio segreto dei Rom.

Di maggior impatto all’interno della saga di Hellboy, Il ritorno di Saturno, secondo racconto di Hellboy & B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie. Mignola, affiancato dal fidato Scott Allie, porta Red a indagare su uno strano caso di sparizioni nel New Hampshire, ma all’interno di questa storia, l’aspetto più importante è la presenza di Liz Sherman, la pirocineta compagna di avventure di Hellboy.

Ambientata nella metà degli ’70, Il ritorno di Saturno mostra i primi giorni di Liz al B.P.R.D., con la sua difficoltà nell’accettare i suoi poteri e il radicale cambio di vita imposto da questa rivelazione. Il modo in cui viene ritratta la sua voglia di esser normale, come ogni adolescente, e il suo tentativo di fuggire dalle restrizioni dell’agenzia è perfetta all’interno delle dinamiche della serie, soprattutto nel far trapelare quanto HB siamo importante per lei.

Gli altri due racconti, Krampusnatch e Il verme di Lambton, sono più liberi rispetto alla continuity di Hellboy, se valutata all’interno degli eventi segnanti della serie, ma mantengono il tono ironico e la tradizionale tendenza della serie a cogliere sfumature folkloristiche tradizionali. Curiosamente, Il verme di Lambton dimostra la popolarità di Hellboy, considerato che è nata come storia breve per esser pubblicata su Playboy, un destino indicato dal coniglietto che compare nell’ultima vignetta della storia.

Perchè leggere La Bestia di Vargu e altre storie?

I racconti contenuti in Hellboy &B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie sono, a tutti gli effetti, parte integrante del passato di Red prima dell’incontro fatto ai tempi de Il Seme della Distruzione, mostrando i trascorsi emotivi del personaggio e di coloro che sono stati essenziali nella sua crescita emotiva. La nascita del legame con Liz Sherman e la caratterizzazione del professor Bruttenholm, il padre adottivo di Hellboy, che viene approfondito, mostrando lati meno positivi rispetto alle precedenti apparizioni.

Hellboy & B.P.R.D.: La Bestia di Vargu e altre storie viene presentato da Magic Press in un’edizione solida e in linea con la tradizione editoriale dei volumi di Hellboy. La splendida copertina di Adam Hughes raccoglie dettagli di ogni storia di questa antologia, mettendo in modo intelligente al centro la figura di Liz Sherman. La cura editoriale di Magic Press si conferma non solo in una buona scelta dei materiali e della resa grafica del volume, ma anche nella presenza di una sezione di extra in cui compaiono bozzetti e contenuti specifici per ogni racconto, in modo da consentire al lettore di avere uno sguardo privilegiato all’interno del processo creativo delle avventure di Hellboy.