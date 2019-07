HeroQuest: su Lego Ideas il remake dello storico gioco da tavolo

Un utente di Lego Ideas ha presentato un remake in mattoncini di HeroQuest. Il prototipo replica nel dettaglio questo mitico gioco di società.

Abbiamo parlato molte volte del sito Lego Ideas e di come grazie ad esso, gli utenti possono sottoporre i propri progetti originali e di come, dopo un processo di valutazione e revisione, questi possano concorrere a diventare set Lego ufficiali. Quest’oggi vi mostriamo un progetto alle prime fasi del percorso di valutazione che unisce la passione per i mattoncini Lego e l’amore per uno dei giochi in scatola fantasy più memorabili di sempre: HeroQuest.

HeroQuest è un gioco in scatola fantasy dal 1989 che ha animato i pomeriggi dei ragazzi all’inizio degli anni ’90. In questo gioco un gruppo di avventurieri deve esplorare un dungeon per completare alcune missioni. All’interno di questo vero e proprio labirinto, composto da cunicoli e stanze misteriose, si nascondono forze caotiche e malvagie pronte a contrastare gli avventurieri con orde di mostri. Agli eroi l’arduo compito di trionfare sconfiggendo le forze del male.

Il progetto Ideas HeroQuest realizzato dall’utente KingGloriousSquirrel ricrea nel dettaglio la prima edizione del gioco riuscendo a mantenersi sotto ai 3000 pezzi, limite di pezzi massimi concessi ai designer per le loro creazioni.

Questa versione Lego di HeroQuest si propone di aderire quanto più possibile all’estetica del gioco originale, riproducendo nel modo più fedele e dettagliato possibile i vari elementi di arredamento del gioco.

KingGloriousSquirrel ha utilizzato pezzi provenienti da diversi set e serie per trovare la combinazione che si adattasse meglio al design del gioco, infatti gli appassionati Lego più attenti avranno notato subito la presenza di pezzi provenienti dalla serie Ninjago, Harry Potter, Il Signore degli Anelli/Lo Hobbit, ecc…

Il prototipo Ideas di HeroQuest sarà caratterizzato dal un piano di gioco con una pianta prestabilita, composta da varie stanze a cui potranno essere aggiunti i muri per aumentare il fattore immersivo del gioco. Oltre al tabellone di gioco KingGloriousSquirrel ha progettato gli arredamenti, i mostri, le porte, i passaggi segreti e qualche trappola.

I personaggi giocabili ricalcheranno le classi originali di HeroQuest (barbaro, nano, mago e elfo), ma nella loro controparte Lego potranno indossare gli accessori che raccoglieranno durante la loro avventura.

Il progetto Lego Ideas HeroQuest è soltanto all’inizio del suo cammino (al momento ha raccolto poco più di 1.200 supporter), per passare allo stadio successivo dovrà infatti raccogliere almeno 10.000 preferenze tra gli utenti registrati della piattaforma. Raggiunto tale traguardo sarà sottoposto ad una prima revisione da parte del team Ideas, che sceglierà solo i migliori prototipi per la final review, in cui verrà deciso quale progetto diventerà un vero e proprio set Lego ufficiale. Se il progetto HeroQuest vi è piaciuto potete sostenerlo sul portale Lego Ideas a questo link.