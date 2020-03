Hikari-Man: si concluderà in autunno

È uscito da pochissimi giorni nelle librerie giapponesi il Volume 7 di Hikari-Man, manga scritto e disegnato Hideo Yamamoto noto al grande pubblico per opere cult come Ichi the Killer e Homunculus, il quale ha rivelato che la serie terminerà la sua corsa con il Volume 8 previsto, sempre nelle librerie giapponesi, il prossimo autunno con una data ancora da stabilire.

Hikari-Man, attualmente in pausa in Giappone con la sua serializzazione che riprenderà sulle pagine di Weekly Big Comic Spirits solo a fine marzo, è edito anche in Italia per Planet Manga che ha pubblicato i primi tre volumi.

Hideo Yamamoto lanciò Hikari-Man nel 2014 subendo una lunga interruzione dal 2016 al 2018 e entrando nuovamente in pausa nel maggio dello scorso anno per permettere al suo autore di compiere alcune ricerche necessarie per la prosecuzione della serie.

Yamato è divenuto celebre per il suo Ichi The Killer che ha ispirato diversi adattamenti cinematografici fra cui uno firmato da Takashi Miike. Fra il 2015 e il 2016 ha collaborato con il Ryoichi Ikegami (Crying Freeman) per il manga Adam to Eve.

Un seinen inquietante e spettacolare, come tutte le opere del Sensei Yamamoto, Hikari-Man narra le vicende di Hikari Shirochi: gamer, smanettone, vergine. Il suo profilo sembra corrispondere a quello di un un normale liceale, se non fosse che ha un disturbo molto particolare: a causa dell’elettricità statica, sviene di continuo.

La sua bizzarra ipersensibilità è solo una grande seccatura, finché un incidente non la trasformerà in qualcosa di più, Hikari improvvisamente otterrà quel superpotere che ha sempre desiderato!

Quando i limiti si convertono in straordinari punti di forza,insicurezze e restrizioni svaniscono ed è possibile cogliere tutte le opportunità rimaste precluse fino a quel momento.

Ora che ha realizzato l’impossibile, come gestirà Hikari questa nuova eccezionale libertà? E quali conseguenze avrà la sua trasformazione?