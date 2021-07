Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) pubblicherà un nuovo manga

Hiromu Arakawa, celebre autrice e mangaka di Fullmetal Alchemist (fra le altre opere), pubblicherà un nuovo manga attraverso le pagine di Monthly Shounen Gangan, rivista edita da Square Enix che ha ospitato, appunto, il suo successo globale citato poc’anzi.

Hiromu Arakawa pubblicherà un nuovo manga – primi dettagli

La novità, emersa in anteprima cortesia di @MangaMoguraRe su Twitter, è parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario di Fullmetal Alchemist che sarà adeguatamente celebrato anche nelle tavole del numero 8 del 2021 di Monthly Shonen Gangan in uscita in Giappone e negozi online dal 12 luglio. Fra le novità aleggiava anche un nuovo progetto, ed eccolo, quindi, svelato.

Eccovi la prima immagine:

Dalle prime impressioni emerse online pare che la nuova storia dell’autrice sarà un fantasy con protagonista un eroe arciere.

Non appena ne sapremo di più vi informeremo, pertanto, fino ad allora, restate sulle nostre pagine anche per apprendere le altre novità in seno al 20° anniversario del leggendario Fullmetal Alchemist.

Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa – l’attualità italiana

Ricordiamo che proprio nelle ultime settimane Planet Manga nel nostro Paese ha lanciato la nuova edizione del manga, la Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition. La recensione del primo numero è disponibile qui e contestualmente, specialmente se neofiti, vi invitiamo ad acquistarla su Amazon. Planet Manga ha anche pubblicato il secondo e terzo numero col quarto in arrivo il 17 luglio 2021.

Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa – il manga e l’anime

Fullmetal Alchemist è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 per la rivista mensile Monthly Shonen Gangan di Square Enix con 108 capitoli raccolti in 27 tankobon, mentre è stato invece lo studio di animazione Bones ad adattare la serie anime con 51 episodi.

Lo stesso studio, celebre di recente anche per My Hero Academia, ha successivamente prodotto, nel 2009, un nuovo adattamento più fedele al manga con Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

A questa fortunata opera, Hiromu Arakawa ha lavorato successivamente ad opere come Stray Dog, Hero Tales, Noble Farmer, Silver Spoon che non sono stati in grado, però, di raggiungere gli stessi livelli di popolarità della storia dei giovani fratelli Elric.

In Italia l’opera è stata interamente edita per Planet Manga dal 2006 al 2021. Da maggio 2021 ha avuto inizio la pubblicazione della nuova edizione, Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, che vanterà 18 volumi.

Non doveste conoscere la storia, a voi una breve sinossi: