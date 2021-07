Fullmetal Alchemist: novità in arrivo per il ventesimo anniversario del manga

Per celebrare il 20° anniversario di Fullmetal Alchemist (Hagane no Renkinjutsushi) di Hiromu Arakawa dalla sua serializzazione su Monthly Shonen Gangan di Square Enix il 12 luglio 2001, verrà trasmesso uno speciale programma il 12 luglio alle 8:00 p.m. sul canale Shonen Gangan YouTube Live e Twitter.

Oltre a introdurre vari progetti come una campagna di regali per commemorare l’anniversario, le doppiatrici giapponesi Romi Park, che interpretava Ed, e Rie Kugimiya, che interpretava Al, nella versione anime, faranno un’apparizione durante l’evento per ripercorrere il fascino e i ricordi di Fullmetal Alchemist.

Si potrà seguire su YouTube dalle 13:00 italiane o sul profilo Twitter ufficiale della rivista Shonen GanGan.

Fullmetal Alchemist: anime e manga

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio (Full Metal Alchemist – Hagane no Renkinjutsushi) sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 luglio 2001 all’11 settembre 2010. È stato raccolto in ventisette volumi tankōbon.

In Italia l’opera è stata interamente edita per Planet Manga dal 2006 al 2021. Da maggio 2021 ha avuto inizio la pubblicazione della nuova edizione, Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, per la prima volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa, composta da ben 18 volumi.

Il manga ha ispirato una serie anime con lo stesso titolo Fullmetal Alchemist trasmessa nel 2003-2004 prodotta dallo studio di animazione Bones con un taglio che però si discostava dalla storia originale.

Lo stesso studio ha prodotto nel 2009 un nuovo adattamento più fedele al manga con il titolo Fullmetal Alchemist: Brotherhood disponibile su Netflix:

In questo anime soprannaturale, Edward e Alphonse, due fratelli mutilati da una trasmutazione alchemica, combattono le forze del male per tornare alla normalità.

La storia del manga è stata anche adattata in due lungometraggi anime: Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa, un sequel/conclusione della serie del 2003, e Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos, ambientato durante il periodo di Brotherhood.

