Horror Maniacs, DC Collection Box Set e IT 2-Film Collection disponibili da domani

Warner Bros. Entertainment Italia conferma l’arrivo da domani 13 ottobre di 5 nuovi titoli nella collana Horror Maniacs, dell’esclusivo DC Collection Box Set e della IT 2-Film. Collection.

Warner Bros. Horror Maniacs

Ecco i 5 nuovi titoli della collana Horror Maniacs che saranno disponibili in DVD e Blu-Ray con speciali grafiche inedite ispirate ai grandi classici del cinema dell’orrore.

IT Capitolo Due

La Llorona – Le lacrime del male

Nightmare – Dal Profondo della notte

Poltergeist – Demoniache presenze

Annabelle 3

Sempre da domani sarà disponibile esclusiva tramite Amazon il Cofanetto Horror Maniacs Collection.

Si tratta di un cofanetto in in edizione limitata numerata (in sole 550 copie), che include 8 film in formato blu-ray:

IT (2017)

IT capitolo 2

The Conjuring – L’Evocazione

Nightmare – Dal Profondo della Notte (1984)

Poltergeist – Demoniache Presenze

Shining – Extended Edition

Venerdì 13

L’Esorcista – Versione cinematografica originale e Versione integrale (2 dischi).

All’interno ci saranno anche 9 Art Card che riproducono le bellissime grafiche illustrate dei film e che possono essere assemblate per creare un poster di misure 40×50.

Dal 19 ottobre invece sarà disponibile la esclusiva IT – 2 Film Collection. Si tratta di un cofanetto in metallo in edizione speciale limitata con i due capitoli diretti da Andy Muschietti (IT e IT: Capitolo Due) in 4K UHD, versione Steelbook, original Fan Art e 2 Poster dedicati. L’edizione include 5 Dischi, i film in formato Blu-ray e 4K e un secondo disco Blu-ray di contenuti speciali relativi a IT: Capitolo Due.

Infine, sempre da domani 13 ottobre, sarà disponibile il cofanetto DC 8 Film Collection Box Set.

Si tratta di un cofanetto in edizione limitata e numerata (per un totale di 550 copie) che conterrà 8 film in edizione Blu-Ray:

Batman v Superman

Wonder Woman

Aquaman

Shazam!

Suicide Squad

Justice League

L’Uomo d’Acciaio

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

All’interno del cofanetto ci saranno anche 9 Art Card che celebrano i personaggi DC nelle più belle città italiane, realizzate in collaborazione con Panini Comics dai più grandi autori italiani (tra cui spiccano Wonder Woman a Verona, firmata da Milo Manara e Harley Quinn a Venezia di Giorgio Cavazzano). Le 9 Art Card, che possono essere assemblate per creare un poster di misure 40×50, ritraggono:

Wonder Woman – Artista: Milo Manara (Verona)

Aquaman – Artista: Emanuela Lupacchino (Polignano a Mare)

Batman/Superman – Artista: Simone Bianchi (Firenze)

Harley Quinn – Artista: Giorgio Cavazzano (Venezia)

Justice League – Artista: Lelio Bonaccorso (Agrigento)

Superman – Artista: Gabriele dell’Otto (Roma)

Batman – Artista: Lee Bermejo (Modena)

Shazam – Artista: Giovanni Timpano (Bologna)

Card con Logo DC