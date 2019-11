Hulk (Avengers Endgame): la recensione

Tamashii Nations ci porta una nuova action figure di Hulk ispirata al 4° film sui Vendicatori, ovvero Avengers: Endgame. Smart Hulk fa parte della linea S.H. Figuarts, dotata di numerose articolazioni che permettono di eseguire delle ottime pose, come da tradizione all’interno della scatola troveremo diversi extra.

Il Personaggio

Bruce Banner alias Hulk interpretato da Mark Ruffalo fa la sua prima comparsa nel Marvel Cinematic Universe durante il primo film sui Vendicatori. Questa versione di Hulk rinominata Smart Hulk (o Professor Hulk se siete amanti dei comics) la vediamo comparire per la prima volta in Avengers Endgame, scoprendo che Banner durante i 5 anni della decimazione di Thanos, ha passato tutto il suo tempo e le sue energie in un laboratorio finchè non è riuscito a trovare il modo di combinare la sua parte umana con la parte distruttiva facendo nascere questa nuova incarnazione del Gigante di Giada.

La confezione

Come possiamo subito notare dal primo impatto, la scatola ha una grafica molto minimale, essendo per la maggior parte completamente bianca. Nella parte frontale come sempre troviamo una finestra centrale dove possiamo ammirare una parte del prodotto e il logo Avengers Endagme nella parte centrale bassa. Spostandoci nella parte posteriore vediamo alcune pose che potremmo realizzare con la figure.

Il Blister

Una volta che apriremo la confezione, all’interno troveremo un solo blister che andremo ad analizzare nel dettaglio: la figure di Hulk è collocata nella parte centrale, in alto a sinistra troveremo un volto alternativo, mentre nella parte bassa troveremo solamente un paio di mani.

Struttura e Paint

La figure si presenta con un corpo completamente in plastica, raggiungendo un’altezza di 18,5 cm circa. Le articolazioni come da consuetudine sono ben nascoste e funzionali all’uso.

Questa volta troviamo Hulk con una nuova tuta, ogni minima parte è ricoperta da una texture in rilievo e ogni minimo dettaglio è fedelmente ricreato. Abbiamo apprezzato molto il dettaglio della barba e dei capelli che non sono a tinta unica ma sbrizzolati come il viso che risulta molto fedele alla sua controparte umana.

Posabilità

La posabilità è davvero molto buona, riusciamo a far fare praticamente moltissimi movimenti alla figure e creare moltissime pose che si adattano di più al personaggio. Davvero ottima la mobilità della testa che può essere ruotata a 360° senza alcun impedimento, buona anche la torsione delle spalle grazie al joint a farfalla che ne permette un ampio movimento; anche il busto si può piegare in tutte le direzioni ma poteva essere studiato un pò meglio, ma è comunque molto funzionale all’uso che si serve; molto buono il raggio d’azione delle anche ma il piegamento delle ginocchia risulta limitato a 45°; le caviglie per concludere hanno un buon raggio ma sono un pò limitate dalla parte finale del gambale proprio in corrispondenza della caviglia, facendo limitare il movimento del piede e risentendone sulla posabilità.

Conclusioni

Per concludere questo Hulk non è una delle migliori rappresentazioni fatte del gigante verde, la precedente uscita ispirata ad Infinity War era decisamente molto superiore, sicuramente a livello di collezione per gli amanti dei Vendicatori è un prodotto da non lasciarsi scappare ma non è esente da difetti di produzione che faranno storcere un pò il naso anche ai collezionisti facendone valutare l’acquisto.