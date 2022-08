In arrivo due novità giochi da tavolo da Studio Supernova, i due nuovi titoli saranno principalmente rivolti a un pubblico family, ma in grado di appassionare sicuramente anche tutti coloro che sono alla ricerca di novità leggere e di facile esecuzione.

A partire da questo autunno troveremo in tutti i negozi Hungry Monkey e Gasha: scopriamo dunque di che si tratta.

I giochi Studio Supernova sono disponibili per l’acquisto online

Hungry Monkey

In questo gioco la Scimmia Affamata ha perso i suoi fagioli; la Formica, imbrogliando la Tigre, ha convinto tutti gli animali della giungla ad aiutarla a trovarli. I giocatori, da 2 a 6, dovranno darsi battaglia per riuscire a giocare tutte le carte in loro possesso e vincere così la partita.

Per vincere una partita di Hungry Monkey bisognerà avere anche un pizzico di fortuna, perché occorrerà saper sfruttare a proprio vantaggio ognuno degli effetti particolari delle diverse carte animale, in grado di cambiare radicalmente le le regole in gioco, generando così imprevedibili colpi di scena.

Hungry Monkey si presenterà come un gioco di piccolo formato, ideale per essere giocato ovunque, ma non sarà l’unica particolarità di questo titolo, infatti questo family game farà parte della nuova linea Ecofriendly Game, giochi realizzati con materiali biodegradabili e riciclati, in fabbriche che usano solo energie rinnovabili.

Sarà possibile acquistare Hungry Monkey a partire da settembre 2022.

Gasha

Gasha sarà un titolo ispirato alle celebri macchinette giapponesi in cui si gira la manopola e si riceve una sfera di plastica al cui interno si trova un simpatico gadget. In questo gioco i giocatori dovranno divertirsi a collezionare quanti più giocattolini per ampliare la propria collezione.

Gasha sarà un titolo basato su una semplice meccanica di collezione e trasformazione in punti e veloce (la durata media è di circa venti minuti), in cui l’elemento della fortuna ricoprirà una parte importante del gameplay, in quanto esattamente come avviene nei veri Gasha, non si sa mai cosa potrà uscire una volta girata la manopola del distributore.

Il gioco risulterà così essere adatto sia a tutta la famiglia e ai giocatori alle prime armi che per tutti coloro che desiderano un titolo in grado di divertire e pertanto perfetto per le serate ludiche in compagnia.

Sarà possibile acquistare Gasha a partire da ottobre 2022.