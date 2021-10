Il capitano Kirk di Star Trek andrà nello spazio (per davvero)

William Shatner è per molti una vera e propria leggenda, grazie anche e soprattutto per il fatto di aver interpretato il capitano Kirk nella serie televisiva di fantascienza Star Trek. Ora, l’attore 89enne sarà la persona più anziana ad andare nello spazio profondo, grazie a un lancio organizzato da Blue Origin, la società spaziale di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Shatner – che compirà a breve ben 90 anni – il 12 ottobre di quest’anno sorpasserà infatti la linea di Kármán, fissata a a 100 chilometri di altitudine, a bordo del razzo New Shepard, messo in piedi dalla compagnia di Bezos. Assieme a Shatner faranno parte dell’equipaggio la vice presidente delle operazioni di missione e volo Audrey Powers, il cofondatore di Planet Labs Chris Boshuizen e il cofondatore di Meditata Glen de Vries, come confermato anche dal report pubblicato da CNN (qui la notizia originale). Prima dell’interprete del capitano James T. Kirk, la persona più anziana ad essere volata nello spazio è stata la ex aviatrice 82enne Wally Funk, che lo scorso 20 luglio aveva partecipato al primo volo con equipaggio di New Shepard, accompagnata da Bezos, suo fratello Mark e Oliver Daemen, ovvero la persona più giovane ad aver mai viaggiato nello spazio a fronte dei suoi soli 18 anni.

In un comunicato stampa Shatner ha dichiarato che è da un bel po’ che sente parlare di spazio e che ora ha finalmente deciso di cogliere l’opportunità di vederlo da se. Del resto, l’attore è legato a doppio filo allo spazio cosmico sin dagli anni ’60, quando ha iniziato a interpretare il capitano dell’astronave Enterprise nella serie televisiva di successo Star Trek (qui in offerta speciale). Shatner ha poi vestito i panni del personaggio per molti anni ancora sia sul piccolo che sul grande schermo, inclusa la sua presenza in sette film dedicati al franchise.