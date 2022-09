Il futuro cinematografico della Sentinella della Libertà nel Marvel Cineamtic Universe è legato a Sam Wilson (Anthony Mackie), che dopo la sorprendente decisione di Steve Rogers in Avengers: Endgame e le vicende di The Falcon and the Winter Soldier ha finalmente accettato lo Scudo di Cap. Un ruolo che tornerà a interpretare nell’annunciato Captain America: New World Order, film diretto da Julius Onah. A rendere particolarmente intrigante per il regista questo capitolo del franchise è stata la scelta del villain da contrappore a Sam Wilson, tanto che è stato confermato dallo stesso Julius Onah che il Capo è il villain perfetto per Captain America: New World Order.

Per Julius Onah, il Capo è il villain ideale per Captain America: New World Order

Il Capo è in realtà uno storico nemico di Hulk, considerato che è stato creato da Stan Lee e Steve Ditko che hanno introdotto il personaggio nel 1964 in Tales to Astonish #62. Samuel Sterns era un’ennesima vittima dei pericoli dei raggi gamma, ma anziché sviluppare una superforza come Bruce Banner, Sterns ha invece ottenuto un’intelligenza superiore, che ha consentito in diverse occasioni di creare situazioni che hanno contrapposto un fine intelletto alla forza bruta di Hulk.

All’interno del Marvel Cinematic Universe, Sterns, interpretato da Tim Blake Nelson, è comparso in L’incredibile Hulk (2008), dove era ritratto come uno scienziato che cercava di aiutare Bruce Banner (Edward Norton) a trovare una cura che gli consentisse di eliminare Hulk dalla sua vita. Nelle scene finali del film, avevamo visto come Sterns, entrato in contatto con il sangue di Banner, stesse subendo una mutazione che ne ingigantiva il cranio, un chiaro presagio del suo futuro come Capo. Questo dettaglio stabilisce un precedente sulla pericolosità del contatto con il sangue di Banner, che ha trovato ulteriore conferma in She-Hulk: Attorney at Law, dove Jennifer Walters (Tatiana Maslany) ottiene i suoi poteri in un modo simile.

Durante il recente D23 Expo, Julius Onah ha condiviso ai microfoni di Phase Zero il suo entusiasmo nel poter utilizzare il Capo come villain per Captain America: New World Order:

Un aspetto che mi ha subito attirato di questo progetto è il fatto che il Capo sia un nemico che utilizza l’intelletto. Ed è davvero fantastico poter lavorare con un nemico che utilizza la propria intelligenza per mettere in difficoltà Sam Wilson. Il film sarà come un thriller paranoico, un’avventura concreta dove credo che gli eventi sembreranno reali e intesi proprio per via di chi sarà il nemico. Tutto ciò che Capitan America dovrà affrontare sarà dovuto al fatto che ha davanti un avversario che è così terribilmente intelligente.

Captain America: New World Order uscirà nei cinema americani il 3 Maggio 2024.

