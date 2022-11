Il grande spettacolo del Wrestling sta per tornare nella capitale. Domenica 20 novembre, presso il celebre locale Stazione Birra a Roma, avrà luogo un doppio show organizzato dalla Italian Wrestling Association (IWA) e dalla European Pro Wrestling (EPW), promotion ormai storica che nel corso degli anni ha portato in Italia campioni come AJ Styles, Bobby Roode, Tommy Dreamer e molti altri. La IWA metterà in scena Roma Caput Mundi 2022, mentre la EPW Ladies & Champions.

I match in programma al doppio show di Wrestling IWA – EPW

Sono previsti incontri per il titolo Italiano IWA dei pesi massimi, con l’imperatore del Wrestling italiano, il romano Flavio Augusto che dovrà difendere il suo titolo dall’assalto del pakistano Amir Jordan, fino a questa estate protagonista sui ring della WWE, per poi passare a quello dei pesi leggeri dove l’ungherese Peter Tihanyi cercherà di avere la meglio della reginetta del ballo, il pittoresco Mr Flowey, attuale campione. Particolare importanza per il match che vedrà assegnare il titolo femminile della European Pro Wrestling, tra l’italiana Queen Maya, veterana dei ring europei, Session Moth Martina, irlandese proveniente dalla Ring Of Honor e Amale, direttamente anch’essa dalla WWE.

Karim Brigante, famoso in tutta Europa ed USA, cresciuto a Roma e formatosi nella prestigiosa accademia del WWE Hall of Famer Harley Race nel Missouri, se la vedrà con lo statunitense Cheeseburger, atleta che gli regala molti chilogrammi, ma che grazie alla sua straordinaria tecnica è riuscito a calcare i ring della ROH, All Elite Wrestling e New Japan Pro Wrestling, salendo sul quadrato con leggende del calibro di Jushin Thunder Liger. Completeranno la serata il match valido per il titolo Silver della European Pro Wrestling tra Nico Narciso ed il detentore Astaroth, guidato dal suo manager, il perfido e scorretto Axel Fury, ed un 5 contro 5 ad eliminazione dove di sfideranno due team: Team Mastodont vs Team Zero.

IL GRANDE WRESTLING A ROMA

Domenica 20 novembre

Roma Caput Mundi 2022: IWA Sixth Anniversary + European Pro Wrestling Ladies & Champions

Ore 19.30

Stazione Birra

Biglietti via whatsapp al 3348746722 o al link: https://t.co/d4YZr4QRhu#wrestling #iwa #wrestlinginitalia #roma pic.twitter.com/F3Nvjw9H9o — Italian Wrestling Association (@IWAItaly1) November 13, 2022

Lo show avrà inizio alle 19:30 e sarà preceduto da uno speciale meet & greet con le stelle internazionali. I pochi biglietti rimasti a disposizione sono acquistabili sulla piattaforma Eventbrite.