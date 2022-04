Lo staff dell’anime Love After World Domination (Koi wa Sekai Seifuku no Ato de), adattamento dell’omonimo manga di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu che verrà pubblicato nel nostro Paese a partire dal 23 marzo dalla J-POP (potete già preordinarlo da Amazon!) ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer. Il video mostra in anteprima la sigla finale Koi wa Sekai Teiri to Tomo ni (Love With the World Theorem) eseguita dall’attrice DIALOGUE+.

Tutte le informazioni sull’anime Love After World Domination

Lo staff dell’anime vede Kazuya Iwata (Cute Executive Officer) dirigere la serie mentre Satoru Sugizawa (Cute Executive Officer) è responsabile delle sceneggiature della serie. Akemi Kobayashi (Air movie, Chi’s Sweet Home, Prétear) sta disegnando i personaggi. Satoshi Motoyama sta dirigendo il suono mentre Satoshi Hōno e Ryūnosuke Kasai stanno componendo la musica. Pony Canyon e App Dream stanno producendo la musica e Dream Shift sta producendo l’intero progetto. Masayoshi Ōishi e Yukari Tamura eseguono la sigla di apertura Koi wa Explosion feat. Tamura Yukari (Love Is an Explosion).

Il cast vede Yūsuke Kobayashi come Fudō Aikawa (Red Gelato), Ikumi Hasegawa nel ruolo di Desumi Magahara (Principessa della morte), Fumihiko Tachiki è il Narratore, Kana Hanazawa è Kiki Majima (Principessa delle Bestie Magiche), Hisako Kanemoto è Kyōko Kuroyuri (Principessa dell’Acciaio), Ayane Sakura è Anna Hōjō, Kazuyuki Okitsu come Hayato Ōjino (Blue Gelato), Nene Hieda come Misaki Jingūji (Gelato Giallo), Junji Majima è Daigo Todoroki (Gelato verde), Rina Hidaka nel ruolo di Haru Arisugawa (Gelato rosa), Chafurin come Professor Big Gelato, Tomokazu Sugita nel ruolo del Leader Supremo Bosslar, Hiroki Yasumoto è Culverin, M.A.O come Hellko, Chinami Hashimoto nel ruolo di Urami Magahara, Nashiko Momotsuki è Ranran e Miyuki Sawashiro è Kira Sanzugawa.

Ecco il nuovo trailer:

A proposito del manga

Love After World Domination è scritto da Hiroshi Noda e disegnato da Takahiro Wakamatsu. È stato serializzato sulla rivista di manga Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dall’ottobre 2019 ed è stato raccolto in quattro volumi tankōbon. In Italia verrà pubblicato a partire dal 23 marzo dalla J-POP.