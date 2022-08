Dopo l’enorme successo al box-office globale e il grande impatto mediatico riscontrato, era scontato che Warner avrebbe dato il via libera al sequel di Joker, film con Joaquin Phoenix arrivato nel 2019. Come annunciato nei mesi scorsi si chiamerà Joker: Folie À Deux e proprio oggi, grazie al portale americano Deadline, abbiamo appreso la sua data di uscita.

Annunciata la data di uscita del sequel di Joker

Il sequel di Joker arriverà nelle sale il 4 ottobre 2024. A quanto pare la data era già stata scelta da tempo, ma Warner ha voluto attendere per annunciarla. Si tratta della stessa finestra temporale del primo film: Joker era infatti uscito a ottobre, superando il miliardo di dollari al botteghino nonostante il rating “Rated R”. Diretto da Todd Philips, il film sulla celebre nemesi di Batman ha ricevuto ben 11 nomination agli Oscar, portandosene a casa due: miglior attore per Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir.

Todd Philips e Joaquin Phoenix torneranno a lavorare assieme per il sequel, mentre non si conoscono dettagli sul resto del cast. Le voci di un possibile ingresso di Lady Gaga non sono ancora state confermate. Si vocifera anche che il nuovo film possa avere degli elementi musical, ipotesi che non ha ottenuto il favore di buona parte dei fan. Anche il sequel farà parte di un universo narrativo a parte, non avendo alcun collegamento con gli altri progetti della DC.

Il termine utilizzato, ovvero Folie À Deux, fa parte del glossario medico, e si riferisce a un fenomeno psicologico in cui due o più figure, solitamente membri della stessa famiglia, siano afflitti dal medesimo disturbo mentale. In alcuni casi, all’interno di questa patologia è presente anche una figura dominante, che tende a proiettare la propria patologia. L’idea più probabile è quella di portare in scena il rapporto tossico tra Joker e Harley Quinn.