Dopo le numerose speculazioni delle ultime settimane James Gunn ha finalmente presentato in data odierna la nuova ondata di progetti targati DC Studios. Tra questi figura il tanto atteso sequel di The Batman, pluripremiato film con Robert Pattinson, che vedrà nuovamente Matt Reeves alla regia. Come specificato da Gunn il film non sarà collegato agli altri progetti del DC Universe bensì rimarrà nella sua continuity stand-alone all’interno dell’etichetta DC Elseworlds.

Uno dei tanti lavori che io Peter andremo a fare è quello di assicurarci che l’intero DC Universe sia collegato tra film, TV, videogiochi e animazione. Faremo in modo che i personaggi siano consistenti, interpretati dagli stessi attori e che il tutto funzioni all’interno di una storia coesa. I progetti al di fuori di questo, come il Batman di Matt Reeves o il Joker di Todd Philips, o ancora Teen Titans Go, faranno parte dell’etichetta DC Elseworlds e saranno ambientati al di fuori della continuity principale.

Queste le dichiarazioni di James Gunn durante il live strem di annunci. Il nuovo capitolo delle avventure del cavaliere oscuro si chiamerà The Batman Part II e arriverà nelle sale il 3 ottobre 2025, nuovamente in tempo per il periodo di Halloween. Ancora troppo presto per avere dettagli sulla trama ma, come dichiarato da Colin Farrell in passato, la serie TV sul Pinguino farà da apripista al sequel. Molto probabile, dunque, il ritorno di una delle nemesi principali di Batman. Rimane ancora avvolta nel mistero il possibile coinvolgimento dell’Enigmista di Paul Dano e del Joker di Barry Keoghan. Dato il finale del primo film sono in molti a sperare in un team up tra villain, come spesso accade nei fumetti della DC.

Nei mesi scorsi Matt Reeves ha firmato un mega contratto con la Warner che lo vedrà impegnato nella costruzione di un vero e proprio universo legato al cavaliere oscuro. Oltre alla serie sul Pinguino, realizzata per HBO Max, è in lavorazione anche una sull’Arkham Asylum.