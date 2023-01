Come promesso già parecchie settimane fa, alle 18 di oggi sono arrivati i primi annunci di James Gunn e Peter Safran targati DC Studios che rilanceranno l’Universo DC al cinema, in TV e negli altri media. Prima di addentrarci in questa prima, veloce carrellata, Gunn ha confermato che i sequel di The Batman e Joker, serie animate come Teen Titans GO! e Superman & Lois sono da considerarsi progetti elseworld slegati dalla nuova continuity del nuovo universo DC che partirà con il nuovo reboot di Superman, già annunciato qualche settimana fa, previsto nel 2025. Fra i nomi coinvolti nei progetti anche Tom King, Christina Hodson, Drew Goddard e Jeremy Carver.

DC Studios: Superman, Swamp Thing e un nuovo Batman fra i primi annunci di James Gunn

Questi primi annunci fanno parte della prima fase del rilancio intitolata Gods and Monsters. Non si tratta però di tutti i progetti previsti per questa prima fase: seguiranno infatti altri annunci.

Ecco di seguito i progetti annunci:

Creature Commandos: serie animata da sette episodi, scritta dallo stesso James Gunn, già in produzione. Si tratta di un esperimento: i doppiatori infatti parteciperanno anche a progetti live action, non è stato spiegato in che modalità, la serie sarà collegata alla Suicide Squad.

Waller: Viola Davis riprenderà il ruolo che ha ricoperto in Suicide Squad, The Suicide Squad e Peacemaker. La serie sarà scritta da Christal Henry (Watchmen) e Jeremy Carver (Doom Patrol) e sarà ambientata fra la prima e la seconda stagione di Peacemaker – confermata ma a data da destinarsi.

Superman – Legacy: il film reboot sarà scritto dallo stesso James Gunn e che potrebbe addirittura dirigere. Il film si ispirerà al fumetto All-Star Superman e la data di uscita è stata fissata per l’11 luglio 2025.

Lanterns: Hal Jordan e John Stewart saranno protagonisti di questa serie descritta come “True Detective nello spazio”. Le due Lanterne inizieranno una indagine che li porterà a scoprire un orrore cosmico sepolto sulla Terra. Gunn l’ha definita: “una delle serie più importanti in fase di sviluppo. Avrà infatti un ruolo importante nel portare avanti le trame principali di film e serie tv.”

The Authority: Gunn l’ha definito il progetto più estremo fra quelli annunciati e racconterà la zona grigia di questo nuovo universo DC

Lost Paradise: prequel stile Il Trono di Spade ambientato su Themyscira prima della nascita di Wonder Woman nonché prima delle due pellicola con Gal Gadot.

The Brave and the Bold: il DCU avrà un nuovo Batman che sarà accompagnato da un nuovo letale Robin, Damian Wayne. Il film è ispirato alle storie di Batman scritte da Grant Morrison: Batman scoprirà di avere un figlio di 8/10 anni cresciuto dalla Lega degli Assassini. Batman non sarà interpretato né da Robert Pattinson né da Ben Affleck: è previsto un nuovo casting che si affincherà quindi a quello proprio di Roberto Pattinson.

Booster Gold: serie TV con protagonista l’eroe proviente dal futuro definito “eroe per caso”.

Supergirl – Woman of Tomorrow: il film si ispirerà alla recente serie a fumetti scritta da Tom King. Nelle intenzioni di Gunn il film servirà a mostrare la differenza fra un kryptoniano cresciuto sulla Terra ed una che ha visto il suo mondo effettivamente morire.

Swamp Thing: il film sul mostro della palude chiuderà la prima fase del DCU.