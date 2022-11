L’universo di The Batman, film diretto da Matt Reeves e uscito nelle sale quest’anno, si amplierà sul piccolo schermo con una serie sul Pinguino di Colin Farrell, uno dei grandi protagonisti del film nonostante abbia avuto pochissimo screentime. Lo show sarà realizzato in esclusiva per HBO Max e, stando alle ultime indiscrezioni, fungerà da apripista al già annunciato sequel di The Batman.

The Penguin

Nuovi dettagli sulla timeline di The Penguin, serie spinoff di The Batman

A rivelare nuovi dettagli sulla timeline della serie ci ha pensato Sarah Aubrey, HBO Max executive, ai microfoni di Variety: “The Penguin avrà inizio immediatamente dopo il finale di The Batman e sarà ambientato prima degli eventi del secondo film. Sarà una sorta di ponte tra i due progetti cinematografici, ma non posso ancora svelare la data di uscita. Lo scopo di questa serie è quello di esplorare la vita di Oz e la sua ascesa al crimine in quel di Gotham da vero stratega. Abbiamo la possibilità di raccontare un grande arco narrativo, pieno di colpi di scena e tanti nuovi personaggi, in otto episodi”. Le riprese di The Penguin inizieranno nei primi mesi del 2023. Lo show dovrebbe essere vietato ai minori, ma non ci sono ancora conferme.

Nel progetto sarà coinvolto anche Matt Reeves, che nei mesi scorsi ha firmato un mega contratto con la Warner e si impegnerà a creare un vero e proprio universo legato al suo cavaliere oscuro. Per il sequel di The Batman, però, ci vorrà ancora del tempo: secondo le ultime indiscrezioni non uscirà prima del 2025. Confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro, mentre rimane ancora avvolta nel mistero il possibile coinvolgimento dell’Enigmista di Paul Dano e del Joker di Barry Keoghan. Dato il finale del primo film sono in molti a sperare in un team up tra villain, come spesso accade nei fumetti della DC.