20th Century Studios ha finalmente diffuso online il teaser trailer italiano di Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del cult di James Cameron. Il teaser era stato mostrato al Cinemacon la scorsa settimana e negli scorsi giorni ad appannaggio di coloro i quali sono andati al cinema a vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Era il 2009 quando il regista di Terminator e Aliens – Scontro Finale ci portava per la prima volta su Pandora con Avatar (disponibile su Disney Plus), offrendo agli spettatori di tutto il mondo un nuovo paramento per giudicare l’immaginario fantascientifico, all’epoca forte basato sulla tecnologica 3D, che pare esser stata rapidamente dimenticata dal cinema contemporaneo.

Il teaser trailer italiano di Avatar: La Via dell’Acqua

Avatar: La Via dell’Acqua arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre. Eccovi il teaser trailer italiano:

La sinossi ufficiale ci offre qualche dettagli in più sulla trama

Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono, le lunghe distanze percorse per tenersi al sicuro, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che subiscono.

Nel cast di Avatar: La Via dell’Acqua ritroviamo Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Stephen Lang come Miles Quaritch, Giovanni Ribisi come Parker Selfridge, CCH Pounder come Mo’at e Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine, con l’aggiunta di Michelle Yeoh come Dr. Karina Mogue, Kate Winslet come Ronal, Oona Chaplin come Varang e Jemaine Clement come Dr. Ian Garvin.

