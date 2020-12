Avatar, undici anni di rivoluzione firmati da James Cameron

Siamo in attesa di scoprire cosa ci riserva il secondo capitolo di questo film, che porta l’importante firma di James Cameron e in uscita dopo lunghi anni dalla prima pellicola. Dalla colonna sonora emozionante, di cui fa capo il brano I see you di Leona Lewis, celebriamo oggi gli undici anni di Avatar, uscito per la prima volta nelle sale londinesi il 10 dicembre 2009. Siamo sicuri di conoscere, o ricordare, tutti i dettagli di questo film epico, dagli incassi notevoli e solo recentemente superati da un altro capolavoro cinematografico, Avengers: Endgame?

Avatar, storia di Pandora e degli ibridi

Siamo nel 2154, quando gli esseri umani hanno esaurito le risorse naturali della Terra, portando il pianeta a una grave crisi energetica. L’Amministrazione per lo Sviluppo delle Risorse (RDA) decide dunque di salvare la situazione estraendo un prezioso minerale, unobtanium, su Pandora, una luna abitabile e densamente boscosa che orbita intorno a Polifemo, un gigante gassoso immaginario nel sistema stellare di Alpha Centauri. Pandora, la cui atmosfera è velenosa per gli esseri umani, è abitata dai Na’vi, una specie di umanoidi sapienti, alti tre metri e dalla pelle blu, che vivono in armonia con la natura e adorano una dea madre di nome Eywa.

Per esplorare la biosfera di Pandora, gli scienziati utilizzano ibridi Na’vi-umani chiamati “avatar”, gestiti da esseri umani geneticamente compatibili. Jake Sully, un ex Marine paraplegico, sostituisce il suo defunto fratello gemello identico come operatore di uno di essi. La dottoressa Grace Augustine, capo del Programma Avatar, considera Sully un sostituto inadeguato, ma accetta il suo incarico come guardia del corpo.

Mentre scorta gli avatar di Grace e del collega scienziato Dr. Norm Spellman, l’avatar di Jake viene attaccato da un thanator e fugge nella foresta, dove viene salvato da Neytiri, una femmina Na’vi. La madre di Neytiri, Mo’at, leader spirituale del clan, ordina alla figlia di far entrare Jake nella loro società, mentre il colonnello Miles Quaritch, capo della forza di sicurezza privata della RDA, promette a Jake che la compagnia gli restituirà l’uso delle gambe, ma solo se riuscirà a ottenere informazioni sui Na’vi e sul luogo di raccolta del clan. Si tratta di un albero gigante chiamato Hometree, che si erge sopra il più ricco giacimento di unobtanium della zona. Quando Grace lo viene a sapere, trasferisce se stessa, Jake e Norm in un avamposto.

Nei tre mesi successivi, Jake e Neytiri si innamorano, ma non tutto sarà rose e fiori: dopo poco tempo, Jake tenta di disattivare un bulldozer che minaccia di distruggere un sito sacro Na’vi e quando Quaritch mostra all’amministratore Parker Selfridge una registrazione video dell’attacco di Jake al bulldozer e un’altra in cui Jake ammette che i Na’vi non abbandoneranno mai Hometree, Selfridge ordina di distruggere Hometree.

Questo atto potrebbe danneggiare la rete neurale biologica nativa di Pandora, e Selfridge concede a Jake e Grace un’ora per convincere i Na’vi a evacuare prima di iniziare l’attacco. Jake confessa ai Na’vi di essere una spia e loro catturano lui e Grace, mentre gli uomini di Quaritch distruggono Hometree, uccidendo il padre di Neytiri (il capo del clan) e molti altri. Per riconquistare la fiducia dei Na’vi, Jake collega la sua mente a quella di Toruk, un predatore simile a un drago temuto e onorato dai Na’vi, e supplica Mo’at di guarire la Grazia con l’aiuto dell’Albero delle Anime, ma lei muore prima che il processo possa essere completato.

Durante la successiva battaglia, i Na’vi subiscono pesanti perdite, tra cui Tsu’tey e Trudy, ma vengono salvati quando la fauna selvatica pandorana si unisce inaspettatamente all’attacco e travolge gli umani, che Neytiri interpreta come la risposta di Eywa alla preghiera di Jake. Jake distrugge un bombardiere di fortuna prima che possa raggiungere l’Albero delle Anime; Quaritch, indossando una tuta AMP, fugge dal suo stesso aereo danneggiato e rompe l’unità di collegamento dell’avatar contenente il corpo umano di Jake, esponendolo all’atmosfera velenosa di Pandora. Quaritch si prepara a tagliare la gola all’avatar di Jake, ma Neytiri uccide Quaritch e salva Jake dal soffocamento, vedendo per la prima volta la sua forma umana. Con l’eccezione di Jake, Norm e pochi altri, tutti gli umani vengono espulsi da Pandora e rispediti sulla Terra. Jake viene trasferito permanentemente nel suo avatar con l’aiuto dell’Albero delle Anime. Ma cosa succederà nel secondo capitolo?

Le origini lontane della produzione

Nel 1994, il regista James Cameron scrisse un trattamento di 80 pagine per Avatar, ispirandosi a “ogni singolo libro di fantascienza” che aveva letto nella sua infanzia e ai romanzi d’avventura di Edgar Rice Burroughs e H. Rider Haggard. Nell’agosto 1996, Cameron annunciò che, dopo aver completato Titanic, avrebbe filmato Avatar, grazie anche all’uso di attori sintetici, o generati dal computer. Il progetto sarebbe costato 100 milioni di dollari e avrebbe coinvolto almeno sei attori in ruoli da protagonista “che sembrano reali ma non esistono nel mondo fisico”.

La casa di effetti visivi Digital Domain, con la quale Cameron ha una partnership, si è unita al progetto, che avrebbe dovuto iniziare la produzione a metà del 1997 per un’uscita del 1999, ben dieci anni prima dell’effettiva uscita. Tuttavia, Cameron sentiva che la tecnologia non aveva raggiunto l’effetto sulla storia e sulla visione che intendeva raccontare, decidendo di concentrarsi sulla realizzazione di documentari e sul perfezionamento della tecnologia per gli anni a venire. Fu rivelato sul Bloomberg BusinessWeek che la 20th Century Fox aveva dato 10 milioni di dollari a Cameron per girare un filmato di prova per Avatar, che mostrò ai dirigenti della Fox nell’ottobre 2005.

Nel febbraio 2006, Cameron rivela che il suo film Project 880 era “una versione riattrezzata di Avatar”, un film che aveva cercato di realizzare anni prima, citando i progressi tecnologici nella creazione dei personaggi generati dal computer, come quelli di Gollum, King Kong e Davy Jones. Cameron aveva scelto Avatar al posto del suo progetto Battle Angel dopo aver completato un test di cinque giorni nell’anno precedente.

Dal 2006 all’arrivo di Disney

Da gennaio ad aprile 2006, Cameron ha lavorato alla sceneggiatura e ha sviluppato una vera e propria cultura per gli alieni del film, i Na’vi. Il loro linguaggio è stato creato dal Dr. Paul Frommer, un linguista della USC. La lingua Na’vi ha un lessico di circa 1000 parole, con circa 30 aggiunte da Cameron e i fonemi della lingua includono consonanti eiettive (come il “kx” in “skxawng”) che si trovano nella lingua amarica dell’Etiopia, e l’iniziale “ng” che Cameron potrebbe aver preso dalla Nuova Zelanda Māori.

L’attrice Sigourney Weaver e gli scenografi del film hanno incontrato Jodie S. Holt, professore di fisiologia vegetale alla University of California, Riverside, per conoscere i metodi usati dai botanici per studiare e campionare le piante, e per discutere i modi per spiegare la comunicazione tra gli organismi di Pandora raffigurati nel film. Dal 2005 al 2007, Cameron ha lavorato con una manciata di designer, tra cui il famoso illustratore di fantasy Wayne Barlowe e il rinomato concept artist Jordu Schell, per dare forma al design dei Na’vi con dipinti e sculture fisiche, quando Cameron riteneva che i rendering 3-D a pennello non catturavano la sua visione, spesso lavorando insieme nella cucina della casa di Cameron a Malibu.

Nel luglio 2006, Cameron ha annunciato che avrebbe filmato Avatar per un’uscita a metà del 2008 e ha pianificato di iniziare le riprese principali con un cast affermato entro febbraio 2007 e nell’agosto successivo, lo studio di effetti visivi Weta Digital ha firmato per aiutare Cameron a produrre il film. Stan Winston, che aveva collaborato con Cameron in passato, si è unito ad Avatar per aiutare con i disegni del film; inoltre, il film aveva due diversi designer di produzione, e due dipartimenti artistici separati, uno dei quali si concentrava sulla flora e la fauna di Pandora, e un altro che creava macchine umane e dettagli umani.

Nel settembre 2006, Cameron ha ricevuto l’annuncio che avrebbe usato il suo Reality Camera System per filmare in 3D: il sistema avrebbe utilizzato due telecamere ad alta definizione in un unico corpo macchina per creare la percezione della profondità. Mentre questi preparativi erano in corso, la Fox ha continuato a vacillare nel suo impegno con Avatar a causa della sua difficile esperienza con gli sforamenti dei costi e i ritardi sul precedente film di Cameron, Titanic, anche se il regista ha riscritto la sceneggiatura per combinare diversi personaggi insieme e si è offerto di tagliare il suo compenso nel caso il film fosse fallito.

A tal proposito, una curiosità: Cameron installò un semaforo con il segnale giallo acceso fuori dall’ufficio del coproduttore Jon Landau per rappresentare il futuro incerto del film. A metà del 2006, Fox disse a Cameron “senza mezzi termini che stavano trasmettendo questo film”, così iniziò a fare acquisti in altri studi e si rivolse alla Walt Disney Studios, mostrando la sua prova di concetto all’allora presidente Dick Cook. Tuttavia, quando la Disney ha tentato di prendere il controllo, Fox ha esercitato il suo diritto di prelazione.

Gli ultimi step prima del lancio mondiale

Nell’ottobre 2006, Fox ha finalmente accettato di impegnarsi a realizzare Avatar dopo che la Ingenious Media ha accettato di sostenere il film, il che ha ridotto l’esposizione finanziaria di Fox a meno della metà del budget ufficiale del film, pari a 237 milioni di dollari. Dopo che la Fox ha accettato Avatar, uno scettico dirigente della Fox ha scosso la testa e ha detto a Cameron e Landau: “Non so se siamo più pazzi a lasciarti fare questo, o se tu sei più pazzo a pensare di poterlo fare…“.

Nel dicembre 2006, Cameron ha descritto Avatar come

“un racconto futuristico ambientato su un pianeta a 200 anni di distanza… un’avventura nella giungla vecchio stile con una coscienza ambientale [che] aspira a un livello di narrazione mitica”. Il comunicato stampa del gennaio 2007 descriveva il film come “un viaggio emotivo di redenzione e rivoluzione” e diceva che la storia è quella di “un ex Marine ferito, spinto controvoglia nello sforzo di stabilirsi e sfruttare un pianeta esotico ricco di biodiversità, che alla fine attraversa per guidare la razza indigena in una battaglia per la sopravvivenza”.

La storia sarebbe quella di un intero mondo completo di un ecosistema di piante e creature fantasmagoriche e di popolazioni indigene con una ricca cultura e lingua. Si stima che il costo del film sia di circa 280-310 milioni di dollari per la produzione e di 150 milioni di dollari per il marketing, osservando che circa 30 milioni di dollari di crediti d’imposta diminuiranno l’impatto finanziario sullo studio e sui suoi finanziatori. Un portavoce dello studio ha detto che il budget era di 237 milioni di dollari, con 150 milioni di dollari per la promozione, fine della storia.

Un viaggio tra anime e cyberpunk

Avatar è principalmente un viaggio d’azione e avventura alla scoperta di se stessi, nel contesto dell’imperialismo e dell’ecologia profonda, Cameron ha detto che la sua ispirazione è stata “ogni singolo libro di fantascienza che ho letto da bambino” e che si è particolarmente sforzato di aggiornare lo stile della serie di John Carter di Edgar Rice Burroughs e le giungle profonde di Pandora sono state visualizzate dal 37° film d’animazione della Disney, Tarzan. Ha riconosciuto che Avatar condivide i temi con i film At Play in the Fields of the Lord, The Emerald Forest, e Princess Mononoke, che presentano scontri tra culture e civiltà, e con Danze con i lupi, dove un soldato malconcio si ritrova attratto dalla cultura contro cui stava inizialmente combattendo.

In un’intervista del 2007 alla rivista Time, a Cameron è stato chiesto il significato del termine Avatar, a cui ha risposto:

“È un’incarnazione di uno degli dei indù che prende forma di carne. In questo film ciò significa che la tecnologia umana nel futuro è in grado di iniettare l’intelligenza di un essere umano in un corpo remoto, un corpo biologico”

Cameron ha citato anche il manga cyberpunk giapponese e l’anime Ghost in the Shell, in termini di come gli esseri umani possono controllare a distanza e trasferire la loro personalità in corpi alieni. Per le Hallelujah Mountains galleggianti del film, i designer si sono ispirati a molti tipi diversi di montagne, ma soprattutto alle formazioni calcaree carsiche in Cina. Secondo il designer della produzione Dylan Cole, le rocce galleggianti immaginarie sono state ispirate da Huangshan (noto anche come Yellow Mountain), Guilin, Zhangjiajie, tra gli altri in tutto il mondo.

Per creare gli interni della colonia mineraria umana su Pandora, i progettisti della produzione hanno visitato la piattaforma petrolifera Noble Clyde Boudreaux nel Golfo del Messico nel giugno 2007. Hanno fotografato, misurato e filmato ogni aspetto della piattaforma, che è stata poi replicata sullo schermo con CGI fotorealistica durante la post-produzione. Cameron ha detto di voler fare “qualcosa che abbia questo cucchiaio di zucchero di tutta l’azione e l’avventura e tutto il resto” ma che abbia anche una coscienza “che forse nel goderne ti fa pensare un po’ al modo in cui interagisci con la natura e con il prossimo“.

Ha aggiunto che “i Na’vi rappresentano qualcosa che è il nostro io superiore, o il nostro io aspirazionale, quello che vorremmo pensare di essere” e che anche se nel film ci sono dei buoni esseri umani, gli umani “rappresentano ciò che sappiamo essere le parti di noi stessi che stanno distruggendo il nostro mondo e forse ci condannano a un futuro cupo”. Cameron riconosce che Avatar critica implicitamente il ruolo degli Stati Uniti nella guerra in Iraq e la natura impersonale della guerra meccanizzata in generale. In riferimento all’uso del termine shock e stupore nel film, Cameron ha detto:

“Sappiamo cosa si prova a lanciare i missili. Non sappiamo cosa si prova ad atterrare sul nostro suolo natio, non in America”. […] “… penso che sia molto patriottico mettere in discussione un sistema che ha bisogno di essere recintato…”

e che il film non è assolutamente antiamericano. Una scena del film ritrae la violenta distruzione dell’imponente Na’vi Hometree, che crolla in fiamme dopo un attacco missilistico, ricoprendo il paesaggio di cenere e braci galleggianti. Alla domanda sulla somiglianza della scena con gli attacchi dell’11 settembre al World Trade Center, Cameron ha detto di essere stato sorpreso da quanto somigliasse a quell’evento.