Non poteva certo mancare Din Djarin tra gli annunci di Star Wars presentati al D23 Expo, momento atteso dai fan delle IP di Disney in cui vengono mostrate succose anticipazioni delle future uscite. L’attesa per il ritorno del Mandaloriano dopo la sua comparsata tutt’altro che ridotta in The Book of Boba Fett è decisamente alta, motivo per cui LucasFilm ha presentato durante il panel di Star Wars il trailer della terza stagione di The Mandalorian. La serie dedicata al Mando, ambientata tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, ad oggi è considerata la migliore serie di Star Wars, in attesa che a fine settembre su Disney Plus faccia il suo esordio Andor.

Al D23 è stato mostrato il trailer della terza stagione di The Mandalorian

Dopo gli eventi delle precedenti due stagioni, che hanno visto il Mandaloriano rinunciare alla Via, il suo credo, pur di proteggere il piccolo Grogu, gli ultimi eventi che lo hanno visto protagonista porteranno Din Djarin (Pedro Pascal) a dover affrontare il proprio retaggio di mandaloriano, con la possibilità di riportare in vita il mondo di Mandalore, distrutto durante le fasi finali della Guerra dei Cloni. Per la terza stagione di The Mandalorian, oltre a Pedro Pascal torneranno anche Kate Sackhoff (Bo-Katan Kryze) e Carl Weathers (Greef Karga).

La sorte di Din Djarin, ovviamente, è al centro della prossima stagione della serie, tanto che, parlando con Total Film, Pedro Pascal ha svelato cosa possiamo attenderci per il futuro di Mando:

Se assumerà un ruolo di comando, lo farà con reticenza. Credo non ci sia nulla di più interessante di un personaggio che viene costretto a scoprire di cosa sia realmente capace, di chi sia. Questa parte è già stata divertente, ma, dal mio punto di vista, ci sono così tante strade da percorrere per trovare la giusta misura di tutto questo. Ho solo provato a cogliere le sottigliezze di questo tipo di sviluppo del personaggio.

Non è un mistero che Jon Favreau abbiamo già iniziato la stesura della quarta stagione di The Mandalorian, una crescita dell’universo del Mando all’interno della continuity di Star Wars che ha spinto Favreau e Dave Filoni, l’altra mente dietro la serialità di Star Wars, a trovare il giusto punto di contatto tra le diverse serie, per creare una serie di crossover che siano credibili, come ha confermato lo stesso Favreau in un’intervista a Cinemablend:

Con la televisione, siamo fortunati nel non dover accelerare le cose per dire tutto in un’ora e mezza, due ore. Possiamo raccontare le storie con calma, così mentre ora Dave sta lavorando su Ahsoka, influenza anche ciò che sto facendo io con la quarta stagione di The Mandalorian. Quando stavo scrivendo la prima stagione di The Mandalorian, potevo fare di tutto, ambientarla ovunque. Dave leggeva, ci lavoravamo sopra e la aggiustavamo. Ora invece dobbiamo pensare come mai ci sono certi mandaloriani che indossano elmi, alcuni che non lo fanno, cosa accadrà su Mandalore, cosa sta facendo nel frattempo Bo-Katan? Come si sente? Che fine ha fatto la Darksaber? Tutto questo crea un terreno fertile per la creatività, per il racconto.

Nonostante fosse stata inizialmente annunciata per febbraio 2023, dopo la presentazione del trailer della terza stagione di The Mandalorian la data di uscita è stata cambiata in un generico 2023.

