Dopo averci mostrato il passato di Obi-Wan Kenobi durante i primi anni dell’Ascesa dell’Impero, Disney+ è pronta a mostrarci un’altra storia ambientata in questo momento della continuity di Star Wars: Andor. Come lascia intendere il titolo, il protagonista assoluto di questa nuova proposta del servizio streaming di Disney sarà Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna in Rogue: A Star Wars Story, film del 2016 in cui veniva mostrata la missione con cui un gruppo di eroici ribelli aveva trafugato i piani della prima Morte Nera.

L’arrivo di Andor su Disney+ è particolarmente atteso dai fan del franchise, ancora delusi dal trattamento riservato a Obi-Wan Kenobi nella sua recente serie. Allo stato attuale, le produzioni dedicate a personaggi amati della saga, come quella del maestro Jedi o The Book of Boba Fett, si sono rivelati deludenti per i fan di lunga data della saga, che hanno lamentato una scarsa cura nel preservare lo spirito autentico dei propri beniamini. The Mandalorian, dedicata a un personaggio completamente nuovo e ambientata a cavallo de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, ha illuso di aver trovato una nuova linea narrativa, una sensazione che ora si spera venga riconfermata da Andor. Prima di dedicarci alal visione della nuova produzione Disney+, facciamo un ripasso su tutto ciò che dovete sapere per apprezzare Andor al meglio.

Andor: tutto quello che dovete sapere per arrivare preparati alla prossima serie di Star Wars

Quando è ambientato Andor?

Andor è uno spin off della pellicola del 2016, Rogue One, in cui veniva sollevato il velo su uno dei più grandi misteri della saga di Star Wars: il furto dei piani della prima Morte Nera. Gli eventi del war movie di Gareth Edwards iniziava un anno prima di Una nuova speranza, concludendosi poco prima degli eventi iniziali del primo film di Star Wars.

Cassian Andor

Trattandosi di un prequel, Andor è ambientato cinque anni prima della distruzione della Morte Nera, quindi tra gli eventi di Obi-Wan Kenobi e Rouge One, all’interno di quella che viene definita l’Ascesa dell’Impero, ossia il periodo di consolidamento del potere di Palpatine dopo la Caduta della Repubblica e la distruzione dell’Ordine Jedi. Questo periodo è stato esplorato soprattutto in produzioni animate, come Star Wars: Rebels e Bad Batch, o in romanzi Canon come Ahsoka e il prequel di Rogue One, Catalyst. Quello che ci viene presentato è un periodo cupo, oscuro, figlio del tragico epilogo della Trilogia Prequel e reso ancora più odioso dalla Trilogia Originale, dove la lotta dell’Alleanza Ribelle ci ha mostrato un contesto sociale già consolidato.

Andor, come Obi-Wan Kenobi, rappresenta i primi tentativi di andare mostrare in live action la fase transitoria del passaggio dalla Vecchia Repubblica all’Impero, nelle sue fasi iniziali, offrendoci una possibilità di assistere alla nascita non solo del potere di Palpatine, ma anche di assistere alla nascita dell’Alleanza Ribelle. Un aspetto centrale per la seria, come evidenziato da Diego Luna, che ha ritrovato nell’opera di Tony Gilroy una continuità con quanto precedentemente rivelato in Rogue One:

“Tony sta facendo qualcosa di entusiasmante con questa serie: Star Wars è sempre stato incentrato sulla battaglia tra il bene e il male, ma Andor è una serie che parla delle zone grigie della vita e questo la rende davvero unica nel suo genere. Rispecchia la vita reale, in cui le persone hanno tante sfumature diverse e non sono soltanto buone o cattive”.

Chi è Cassian Andor?

Andor vede nella descrizione dell’animo di Cassian Andor un perfetto tramite per ritrarre questo periodo della continuity di Star Wars. Gli spettatori sono già consci di quale sarà la morte di Andor, ma il personaggio presentato in Rogue One è stato solo scalfito nella sua caratterizzazione, lasciando emergere alcuni piccoli riferimenti essenziali, utili a far empatizzare il pubblico, ma lasciando una serie di interrogativi su questa figura atipica del Canon di Star Wars.

Dove solitamente i personaggi sono resi espressi archetipi di buoni o malvagi, Cassian diventa invece l’incarnazione di una visione sfumata, fatta di grigi. L’Impero sta cambiando radicalmente la società galattica, con un piglio cupo e spietato, ritratto anche sul piano cromatico da Rogue One e, specialmente, da Andor. Questa visione del personaggio non è sfuggita a Tony Gilroy, sceneggiatore prima del film e ora della serie, come ha confermato lo stesso inteprete di Cassian Andor, Diego Luna:

“Penso che un film possa raccontare soltanto un numero limitato di eventi e situazioni. Anche se in Rogue One ci sono dei momenti in cui Cassian parla del suo passato più recente, di ciò che ha affrontato e dei motivi che lo spingono ad andare fino in fondo, ci sono ancora molte domande su questi personaggi. Ma in questa serie abbiamo finalmente l’opportunità di esplorare in modo molto specifico le origini di un rivoluzionario e la sua graduale presa di coscienza. Avevamo a disposizione tutto il tempo necessario per raccontare qualcosa di sottile e stratificato, che fornisce un’ulteriore ricchezza a quello che vediamo”

Per arrivare preparati a Andor e al periodo in cui è ambientato, ecco cosa vi consigliamo di rivedere prima dell’uscita della serie:

Rogue One: A Star Wars Story (2016) – Jyn Erso (Felicity Jones) è figlia dello scienziato Galen Erso (Mads Mikkelsen), rapito da Orson Krennic (Ben Mendelsohn), burocrate imperiale che intende utilizzare il suo genio per creare un’arma di distruzione con cui l’Impero avrebbe potuto controllare la galassia con la paura. Anni dopo la separazione dalla propria famiglia, Jyn è una piccola criminale, fino a che non viene salvata dalla detenzione imperiale da Cassian Andor (Diego Luna), su ordine dei comandati ribelli. Lo scopo è utilizzare la ragazza per rintracciare il padre e scoprire quali siano i piani dell’impero.

Obi-Wan Kenobi (2022) – Dieci anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, Obi-Wan ha rifiutato la sua vita da Jedi, rimanendo su Tatooine per proteggere il giovane Luke Skywalker, ma l’impero, usando gli Inquisitori sta dando la caccia ai Jedi sopravvissuti. Coinvolto dal suo vecchio amico Bail Organa (Jim Smith), Kenobi è costretto a riprendere la sua vita da Jedi per salvare la piccola Leia, rapita come esca per stanarlo. Obi-Wan Kenobi è il primo progetto live action che si focalizza sulle dirette conseguenze della creazione del nuovo ordine imperiale.

Il cast di Andor

Cassian Andor (Diego Luna) – Cassian lavora come operaio nei cantieri di smaltimento di Ferris, pianeta povero dove vive un’esistenza nel tentativo di rimanere lontano dalle attenzioni imperiali. Un mistero legato al suo passato lo spinge a non seguire i propri compiti, sino a quando un’azione irreparabile lo avvicina a un individuo misterioso che lo porterà ad unirsi a coloro che intendono opporsi all’Impero.

Luthen (Stellan Skarsgard) – In apparenza un mercante di preziose antichità per l’alta società di Coruscant, Luthen è in realtà vicino ai dissidenti dell’Impero, per cui sta ricercando nuove risorse. Nella sua attività, Luthen incrocia la strada di Cassian, offrendogli la possibilità di una nuova vita e forse la chiave per scoprire i misteri del suo passato

Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) – Senatrice dell’Impero, Mon Mothma è in realtà una delle menti dietro la nascita del movimento di rivolta a Palpatine. Appoggiandosi alla rete di agenti creata da Luthen, cerca di creare una ribellione organizzata per rovesciare l’Impero e ripristinare la Repubblica.

Il trailer di Andor

Ecco la sinossi ufficiale di Andor:

“Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato nel cast da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.”

Ecco come e dove veder Andor.

