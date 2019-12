Il Trono di Spade, tutte le stagioni disponibili da oggi in Home Video!

Nonostante le polemiche dell’ultima stagione, Il Trono di Spade – o semplicemente Game of Thrones – ha riscosso un successo senza precedenti, diventando a tutti gli effetti una serie televisiva leggendaria. L’intera opera da quest’oggi sarà disponibile in formato Home Video, e con l’annuncio arrivano i primi dati di quest’epica serie.

Il Trono di Spade, innanzitutto, sarà racchiuso in un prestigiosissimo cofanetto, disponibile sia nel formato DVD che in quello Blu-Ray. Naturalmente ci saranno tutte le otto stagioni, che hanno incantato milioni di telespettatori di tutto il mondo.

Passiamo ai numeri di questo show, stando appunto al comunicato Il Trono di Spade – nella sua prima stagione – vanta la bellezza di una media di 9,3 milioni di spettatori con uno share incredibile. L’ottava stagione ha registrato, invece, una media di 32,8 milioni, mentre l’ultimo episodio ha raggiunto il record di 13,6 milioni collegati nello stesso momento.

Per quanto concerne i numeri italiani, il debutto de Il Trono di Spade ha superato il tetto di 925 mila spettatori, vale a dire il 62% in più rispetto al primo episodio della settima stagione. Nel totale ha raggiunto il record di 1 milione e 71 mila spettatori medi.

Tutti questi record, naturalmente, passano anche per i dati social, infatti l’ottava stagione ha generato 19 milioni di interazioni in tutto il mondo, mentre nei primi cinque mesi di quest’anno sono stati scritti ben 43 mila articoli (ci vogliono la bellezza di 57 anni per leggerli tutti ndR).

Insomma, Il Trono di Spade ha completamente abbattuto qualsiasi record precedente, e lo testimoniano anche gli Emmy Awards con 161 nomination e 59 vittorie, a cui si aggiungono altri 191 premi vinti tra cui un Golden Globe.