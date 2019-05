Il Trono di Spade, undici giochi da tavolo per rivivere la saga di George R. R. Martin

Con l'arrivo della ottava ed ultima stagione della serie tv de Il Trono di Spade, proponiamo una serie di undici giochi da tavolo ambientati nel mondo di Game Of Throne

Quella de Il Trono di Spade è una saga letteraria e televisiva che negli anni è riuscita a catturare l’attenzione di un vastissimo pubblico e che vanta innumerevoli schiere di veri e propri appassionati.

In occasione della messa in onda del primo episodio di quella che sarà l’ultima stagione della serie tv tratta e ispirata dai romanzi di George R. R. Martin, abbiamo voluto proporre una lista di giochi da tavolo che fanno dell’ambientazione de Il Trono di Spade il loro tema dominante. Vediamoli insieme, suddivisi in macro categorie.

I grandi classici

Apriamo le danze con le versioni Il Trono di Spade di alcuni grandi classici del mondo dei giochi in scatola, in grado di essere apprezzati anche dai giocatori meno esperti e da chi si approccia a questo genere di passatempo solo in alcune speciali occasioni conviviali. Si tratta di titoli legati alla fortunata seria televisiva HBO.

Monopoly – Game of Thrones Edizione da Collezione

Edito da Winning Moves, si tratta di un’edizione da collezione di Monopoly, lo storico gioco da tavolo di contrattazione e acquisizione di territori. Per due – sei giocatori e tematicamente ambientato nel mondo de Il Trono di Spade, con tabellone, pedine e carte legate alla saga, Monopoly – Game of Thrones Edizione da Collezione rimane nella sostanza fedele al sistema di gioco classico, da cui si discosta solo per la mancanza di proprietà iniziali da parte dei giocatori.

Indicato per tutti gli amanti e i collezionisti di Monopoly e per i giocatori di tutte le categorie dagli otto anni in su.

Cluedo – Game of Thrones

È una rivisitazione in chiave Il Trono di Spade di Cluedo, il più classico dei giochi deduttivi e d’investigazione. Vestendo i panni di uno dei personaggi visti nella serie tv, da due a sei giocatori dovranno muoversi all’interno della Fortezza Rossa di Approdo del Re alla ricerca dell’assassino, dell’arma del delitto e della scena del crimine.

Edito da Winning Moves, Cluedo – Game of Thrones è il titolo perfetto per chi vuole giocare a Cluedo ma è stanco di avere sempre a che fare con il Colonnello Mustard. La confezione riporta un’età minima 18+.

Risk: Game of Thrones Collector’s Edition

Pubblicato da Winning Moves e forte di ben due diverse plance di gioco, questa edizione da collezione del celebre gioco di strategia Risk, rivisitato a tema Il Trono di Spade, consente a due – sette giocatori di mettersi a capo di una delle famose casate in lotta per il trono e battersi per il controllo del continente di Westeros, oppure di seguire l’ascesa al potere di Daenerys Targaryen oltre il Mare Stretto.

Risk: Game of Thrones Collector’s Edition offre interessanti varianti al sistema classico di Risk e la presenza di alcune modalità di gioco differenti rendono il titolo perfetto anche a chi ha giocato migliaia di volte alla versione standard. La confezione riporta un’età minima 18+ e purtroppo non è disponibile in italiano, ma fortunatamente è un gioco poco dipendente dalla lingua.

Strategia e influenza

Affrontiamo ora una serie di titoli che fanno della strategia, dell’influenza e del controllo del territorio i propri capisaldi.

Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo 2a Edizione

Pubblicato da Asmodee Italia, questo titolo è basato sul ciclo di romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, e non si rifà direttamente alla serie tv. Questa seconda edizione consente a tre – sei giocatori dai quattordici anni in su di assumere il controllo delle Grandi Case del Continente Occidentale e di cimentarsi in un’epica lotta per rivendicare il Trono di Spade.

Ne Il Trono di Spade: Il Gioco da Tavolo per ottenere la vittoria occorre conquistare sette fortezze, o quantomeno controllarne il maggior numero alla fine del decimo round. Per raggiungere l’obiettivo servono uomini, cibo e influenza, ma soprattutto pianificazione, strategia, intrigo, bluff e capacità di leggere correttamente il campo di battaglia: qui non si tirano dadi, la vittoria o la sconfitta è solo nelle mani dei giocatori.

La complessità strategica e diplomatica lo rende un prodotto decisamente appagante per i giocatori esperti, mentre l’assenza del fattore alea e la durata prolungata delle partite (circa tre ore) lo rendono difficilmente affrontabile ai giocatori occasionali attirati esclusivamente dall’ambientazione.

Il Trono di Spade – Il Gioco del Trono

Anch’esso edito da Asmodee Italia, questo titolo è pubblicato su licenza HBO e in ogni sua parte grafica e visiva si rifà continuamente alla serie tv de Il Trono di Spade. In questo gioco, da tre a cinque giocatori dai quattordici anni in su prenderanno le redini delle cinque principali casate di Westeros (Stark, Lannister, Targaryen, Tyrell, e Baratheon) per cercare di conquistare il tanto ambito Trono di Spade.

Questo prodotto riprende le meccaniche del celebre gioco di intrighi e bluff “Cosmic Encounters”, aggiornandole in funzione della peculiare ambientazione. Ne Il Trono di Spade – Il Gioco del Trono, ogni giocatore potrà utilizzare cinque tra i più influenti personaggi della propria casata per affrontare gli incontri di gioco e gestire le interazioni con gli avversari, stipulando alleanze, dichiarando guerra, concedendo favori e pugnalando alle spalle.

Pur non essendo particolarmente complesso, questo titolo è forte di un’alta componente di interazione tra i giocatori e potrebbe risultare un po’ ostico da affrontare dai giocatori alle primissime armi, sebbene possa costituire un buon trampolino di lancio per il mondo dei boardgame più complessi, se accompagnati da un giocatore più esperto.

Catan: Il Trono di Spade – La Confraternita dei Guardiani

Edito da Giochi Uniti, si tratta di una rivisitazione in chiave Il Trono di Spade di Catan, il celebre gioco di civilizzazione, conquista e sviluppo. Nei panni di alcuni gruppi di Guardiani della Notte, da tre a quattro giocatori dovranno gestire al meglio il proprio fortilizio, raccogliendo le risorse necessarie alla vita quotidiana e alla fortificazione delle difese contro gli assalti dei Bruti.

Con un sistema di gioco che introduce alcune novità rispetto al regolamento classico, Catan: Il Trono di Spade – La Confraternita dei Guardiani è adatto a un amplissimo spettro di giocatori dai quattordici anni in su, ed è l’ideale per far avvicinare al mondo dei boardgame più profondi tutti quei casual gamers appassionati de Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade – Il Primo Cavaliere

In questo velocissimo filler edito da Asmodee Italia, da due a quattro giocatori dai quattordici anni in su dovranno ingraziarsi la maggior parte delle casate nobiliari del Continente Occidentale e guadagnare l’influenza sufficiente a farsi nominare nuovo Primo Cavaliere del re. Ovviamente, avranno bisogno del supporto di Varys, il ragno tessitore.

Muovendo Varys su una griglia di sei per sei tessere che rappresentano i vari dignitari delle casate, i giocatori potranno attirarli dalla propria parte. Chi otterrà il favore del maggior numero di rappresentanti di una casata otterrà il supporto della stessa. La possibilità di guadagnare il favore di alcuni personaggi speciali, inoltre, aumenta il grado di sfida e aggiunge profondità al gioco.

Forte di un regolamento estremamente semplice e tuttavia di una profondità da non sottovalutare, Il Trono di Spade – Il Primo Cavaliere è perfetto per chi cerca una sfida veloce e può essere un ottimo prodotto per far avvicinare ai giochi da tavolo più complessi tutti quei giocatori che potrebbero farsi intimidire dalla mole di altri titoli.

Giochi di carte

Tra i prodotti a tema Il Trono di Spade non potevano ovviamente mancare anche una coppia di pregevoli giochi di carte per sfide a due o più giocatori.

Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte 2a Edizione

Pubblicato da Asmodee Italia, questo titolo è un gioco di carte di tipo LCG (Living Card Game) in cui, quindi, viene a mancare la componente di collezionismo e scambio di carte tra i giocatori e in cui ogni singola scatola base e singola espansione (numerose quelle uscite in commercio) conterrà sempre le medesime carte, rendendo il gioco ugualmente equilibrato per tutti i partecipanti.

La scatola base consente di giocare da due a quattro giocatori dai tredici anni in su, e fa del deckbuilding, o composizione del mazzo, una delle chiavi del gioco. Ogni giocatore, infatti, prima di iniziare a giocare dovrà costruire, seguendo determinate regole, un proprio mazzo che conterrà tutti quegli elementi che verranno utilizzati durante la partita: personaggi, luoghi, oggetti, truppe ed eventi, tutti ispirati alla saga delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin.

Durante una partita de Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte, ogni giocatore interpreta una delle otto grandi casate che si contendono l’influenza e il controllo sul Trono di Spade. Ogni giocatore controlla due mazzi: un mazzo di pesca, che fornisce le forze a disposizione della fazione del giocatore ogni round, e un mazzo speciale delle trame, che viene usato per sviluppare e gestire una strategia a lungo termine. Nel corso di una partita i giocatori si sfidano a vicenda in una serie di scontri militari, conflitti politici e intrighi, finché un solo giocatore non emerge vittorioso.

Il regolamento non è semplicissimo, soprattutto per chi non è avvezzo a questo genere di giochi di carte, il che lo rende maggiormente indicato soprattutto ai giocatori più incalliti.

Il Trono di Spade – HBO

Pubblicato da Giochi Uniti, questo gioco di carte per due giocatori dai quattordici anni in su è prodotto su licenza HBO e si rifà completamente alla serie tv in ogni sua componente visiva.

Questo titolo permette a due giocatori di sfidarsi prendendo le redini della Casa Stark e della Casa Lannister. I giocatori potranno viaggiare per tutti i Sette Regni di Westeros, da Approdo del Re fino all’estremo nord, in cui la Barriera protegge il reame dai Bruti e dagli Estranei.

Il Trono di Spade – HBO è molto simile per meccaniche di gioco a Il Trono di Spade: Il Gioco di Carte 2a Edizione di cui abbiamo appena parlato, pur non essendone compatibile. Per certi versi potrebbe essere definito come una versione leggermente meno complessa del precedente e, a fronte dell’assenza di espansioni, decisamente più economico. Alla luce di ciò pur essendo un titolo ormai piuttosto datato, potrebbe funzionare benissimo come banco di prova per chi voglia tentare di cimentarsi con questa tipologia di gioco.

Wargame

Un mondo così travagliato da conflitti, scaramucce e battaglie campali come quello de Il Trono di Spade non poteva che ispirare la produzione anche di qualche wargame, che sulle battaglie tra eserciti fonda la propria anima di gioco.

A Song of Ice & Fire: Il Gioco di Miniature

A Song of Ice & Fire: Il Gioco di Miniature è un wargame semplificato edito da Asmodee Italia che consente a due o più giocatori, dai quattordici anni in su, di mettere in scena le battaglie che fanno da sfondo agli eventi narrati nella saga de Il Trono di Spade.

Ricchissimo di miniature ottimamente scolpite e di una serie di componentistica di pregio, questo presenta una serie di meccaniche innovative che permetteranno ai giocatori di compiere scelte significative non solo sulla pura strategia militare, ma anche sulla gestione delle risorse e del morale delle truppe.

Lo starter set contiene tutto il necessario per mettere in campo gli eserciti Stark e Lannister, ma grazie alle numerose espansioni già uscite in commercio, che implementano queste fazioni e introducono nuove casate, è possibile affrontare scontri di ogni scala, dalle schermaglie tra singole unità fino alle più mastodontiche battaglie campali.

È un prodotto imperdibile per i fan della serie e da tenere in considerazione per tutti gli amanti dei giochi di guerra con miniature.

Le Battaglie di Westeros

Pubblicato da Giochi Uniti, questo wargame ormai un po’ datato rappresenta un primo tentativo di portare sui tavoli di gioco le battaglie tra le casate de Il Trono di Spade.

Le Battaglie di Westeros consente a due giocatori da dodici anni in su di mettere in campo i conflitti tra le casate Stark e Lannister, in un gioco che fonda le sue meccaniche in quelle del famoso Battlelore, basato su un importante utilizzo delle carte che apportano un forse eccessivo fattore fortuna. Le miniature presenti nella scatola base sono estremamente numerose, sebbene di piccola scala e poco definite, e il campo di battaglia è rappresentato da una mappa di gioco esagonata di pregevole fattura, così come le carte e i vari segnalini. Alcune espansioni uscite negli anni consentono di aggiungere unità agli eserciti esistenti e introducono la Casa Baratheon.

Sebbene non esente da difetti, questo prodotto risulta essere una sorta di wargame ibrido e leggero che, sebbene possa risultare un po’ privo di mordente per gli appassionati del genere, ben si presta a fare da banco di prova per tutti quei giocatori che volessero avvicinarsi per la prima volta al mondo dei wargame.