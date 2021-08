In arrivo l’anime di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story

Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story (Meitantei Conan Keisatsu Gakkō Hen Wild Police Story), il manga spin-off di Detective Conan ambientato circa sette anni prima dell’inizio della storia principale e ancora inedito in Italia, di Gosho Aoyama e Takahiro Arai, sarà adattato in una serie anime.

La notizia è stata data nei numeri 36 e 37 della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, la quale ha anche annunciato che il manga Detective Conan è attualmente in pausa ma che tornerà nel numero 46 numero della rivista a ottobre. Shogakukan invece pubblicherà il 100° volume del manga il 18 ottobre.

A proposito di Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story

Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story è stato serializzato rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan da ottobre 2019 a novembre 2020, e in seguito i suoi capitoli raccolti in due volumi tankōbon.

Il manga si divide in due archi. Il primo arco si intitola Matsuda arc, vede protagonista Jinpei Matsuda e ha debuttato nell’ottobre 2019 per un totale di tre capitoli. Il secondo arco, Wataru arc, incentrato quindi su Wataru Date, ha debuttato nel febbraio 2020. Lo spin-off si è concluso nel novembre 2020.

Shogakukan ha pubblicato il secondo e ultimo volume del manga nel dicembre 2020.

Detective Conan: il manga e l’anime

Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal gennaio 1994. In Italia è stato tradotto e pubblicato inizialmente dalla Comic Art nel 1998 e in seguito dalla Star Comics dal 2005 che ha anche pubblicato Detective Conan Special Cases, una serie di volumi contenenti storie brevi, che non influiscono sulla trama del manga principale, pubblicati in Giappone a partire dal 28 gennaio 1997. Inoltre, la Star Comics lancerà il primo settembre la nuova edizione del manga originale la cui copertina non è ancora disponibile ma che potete prenotare di già su Amazon.

La serie principale ha ispirato un anime, trasmesso in Giappone dal 1996 curato dalle emittenti TMS Entertainment (produttrice della serie), Nippon TV (NTV) e Yomiuri TV. In Italia l’anime ha debuttato su Italia 1 il 13 maggio 2002, con 724 episodi o 776, visto che le puntate più lunghe sono state spezzate, e ora è disponibile su Crunchyroll.

Del franchise fanno parte anche alcuni film, che escono ogni anno in Giappone dal 1997, l’ultimo dei quali, The Scarlet Bullet, è uscito ad aprile di quest’anno, senza contare il film crossover con Lupin III, dal titolo Lupin III vs Detective Conan, uscito per la TV nel 2009 cui ha fatto seguito, nel 2013, un crossover per il cinema, dal titolo Lupin Terzo vs. Detective Conan – Il film.